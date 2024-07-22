臺陽美術協會90週年 梅嶺美術館展出93件藝術創作

臺陽美術協會90週年特展在嘉義縣梅嶺美術館開展。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕歷史悠久的臺陽美術協會，創始會員為陳澄波、楊三郎、李梅樹、廖繼春、李石樵、陳清汾、顏水龍等台灣第一代藝術家及日人藝術家立石鐵臣，是台灣最具歷史淵源的藝術組織之一；今年為臺陽美術協會90週年，協會在嘉義縣梅嶺美術館舉辦90週年特展，展出油畫、膠彩、墨彩、雕塑、水彩、版畫等93件藝術創作，呈現台灣藝術多樣性，更是嘉義縣首次舉辦臺陽美術特展，展期至8月4日。

臺陽美術特展金牌獎許秀玟的作品「港邊協奏曲」。（記者林宜樟攝）

臺陽美術協會於1934年11月12日成立，1935年5月4日至12日於台北市南海路的台北教育會館舉行第1屆臺陽展，提攜優秀藝術後進，只因戰事爆發停辦3次展覽（1945、1946、1947）是國內歷史最悠久且持續辦展的美術團體。

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臺陽美術特展銀牌獎楊惠安的作品「一處慢行」。（記者林宜樟攝）臺陽美術特展銅牌獎鍾長青的作品「望月」。（記者林宜樟攝）

臺陽美術特展本屆為第87屆，昨在梅嶺美術館舉辦開幕式，臺陽美術協會理事長賴武雄、嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴等及各界藝術家到場，臺陽美術協會秘書長莊玉明主持，介紹精采的各類創作。

前臺陽評議員陳銀輝教授出生於嘉義縣鹿草鄉，今年1月過世，享耆壽94歲，他在台師大美術系及研究所任教近40年，桃李滿天下，本屆特展首站在台中市大墩文化中心開幕時，陳銀輝教授遺孀楊淑貞女士捐贈臺陽美術協會100萬元，將設陳銀輝獎，鼓勵後進。

賴武雄表示，感佩師母楊淑貞女士延續陳銀輝教授藝術精神與支持臺陽的美意，期盼社會各界持續支持贊助臺陽美術協會發展，豐盈台灣美術史底蘊，建構台灣藝術文化主體性。

莊玉明說，目前臺陽美術協會90歲以上的資深會員藝術家有林顯宗、周天龍、陳景容、王守英、吳隆榮等，會員有85位及1位預備會員，分油畫部、膠彩部、墨彩部、雕塑部、水彩部、版畫部，其中油畫部會員最多，目前有52位。

臺陽美術特展在梅嶺美術館展出的各幅作品。（記者林宜樟攝）梅嶺美術館展出的作品，呈現鄉村之美。（記者林宜樟攝）

本次展出作品的藝術家包括賴武雄、吳隆榮、陳景容、陳輝東、吳炫三、倪朝龍、王守英、簡嘉助、張淑美、蘇憲法、楊永福、林顯宗、羅振賢、蒲浩明等會員，黃光男、王哲雄、廖武治、郭宗正等顧問名家及公募獲獎作品金牌暨國泰世華典藏獎油畫部許秀玟，銀牌暨鄭世璠紀念獎油畫部楊惠安，銅牌雕塑部鍾長青，優選張美玲、 劉梅芸、謝淑娟、陳純純、傅遠超、楊紋瑜，入選張杏熙、劉婷瑟、邱凡庭等得獎者作品。

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