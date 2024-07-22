歷史建築台中市役所「說故事的人」餐廳熄燈！ 將攜手雲品重新出發

台中市役所2樓是是難得開在古蹟內的Fine dining（精緻餐飲），深受不少老饕喜愛，不料，最近卻悄悄熄燈歇業。 （記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕歷史建築「台中市役所」委外經營，2樓的「說故事的人」餐廳，是難得開在古蹟內的Fine dining（精緻餐飲），深受不少老饕喜愛，不料，最近卻悄悄熄燈歇業。

台中市役所興建於1911年，是日治時期「辰野式」仿巴洛克建築，具有百年歷史。（觀旅局提供）

台中市文化資產處長李智富表示，1樓的小賣店及咖啡館照常營業，2++55樓的「說故事的人」餐廳因虧損嚴重，業者將重新整頓與雲品合作，10月起將以展覽為主，週六、日則開放包場辦理婚宴等活動。

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台中市役所興建於1911年，是日治時期「辰野式」仿巴洛克，具有百年歷史，最初為台中廳公共埤圳聯合會事務所，也曾為市政資料館與新聞室、交通局等辦公空間，是台中市著名地標及市區歷史象徵，2002年公告為台中市歷史建築，市府於2016年修復完成並委外經營。

台中市役所1樓的小賣場則照常營運。（記者歐素美攝）台中市役所1樓為小賣場，也可喝咖啡飲料。（記者歐素美攝）

「好役思股份有限公司」去年取得台中市役所的營運管理權，在1樓開設小賣場，販售碗盤等雜貨，也可以喝咖啡、飲料；2樓則開設「說故事的人」餐廳，以北義料理為主，並請來曾任職義大利米其林1星餐廳Trattoria Zappatori的林耀輝擔任主廚，由於是少見的古蹟裡的Fine dining，深受不少老饕喜愛，不過，因甜點有好幾道，在講求健康的現今，有些民眾可能接受度較低。

文資處長李智富表示，業者本來志在取得米其林，可惜因餐點售價也不便宜，可能因此造成民眾卻步，致嚴重虧損，最近已歇業，業者將重新整頓後，與品雲集團（雲朗觀光集團）合作經營，預計10月重新開張，1樓小賣場目前則仍照常營運。

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