國美館典藏畫作跨界聯名 薛保瑕〈非零點〉躍上大毅老爺行旅中秋禮盒

國美館典藏畫作跨界上聯名中秋禮盒，讓民眾生活中接觸到藝術。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國立台灣美館推廣藝術作品跨界發揮影響力，今年以國美館收藏畫家薛保瑕抽象畫作〈非零點〉與飯店合作開發中秋禮盒，禮盒飄藝術味濃，讓民眾感受藝術即生活的質感，不必進美術館也能欣賞藝術作品。

國美館推廣藝術作品異業合作，今年再度攜手台中大毅老爺行旅推出聯名中秋禮盒，國美館館長陳貺怡指出，國美館典藏畫作逾2萬件，目前配合數位典藏「國美典藏」計畫，將典藏資源數位化，為推廣典藏品被看見，嘗試推動異業合作模式，讓民眾生活中就接近藝術，不必走進美術館也能欣賞到藝術。

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陳貺怡指出，今年合作的行旅相中藝術家薛保瑕抽象畫作品「非零點」設計中秋禮盒，讓藝術可以近在民眾眼前，不必走進美術館，生活中也能感受藝術。

薛保瑕〈非零點〉作品中的圓點象徵團圓美好的意涵，符合中秋節氛圍。（記者蘇孟娟攝）

薛保瑕指出，〈非零點〉是她2013年創作，2016年獲國美館典藏，畫作以9個圓為主軸，畫中的圓完全手繪，手畫圓講究心靜手慢，作品呈現慢與靜的意境，她樂見藝術作品應用層面更廣，讓民眾更感受到藝術即生活的氛圍。

大毅老爺行旅指出，會選薛保瑕〈非零點〉作品聯合設計禮盒，因作品中的圓點象徵團圓美好的意涵，符合中秋節氛圍，禮盒以藝術為媒介，傳達中秋佳節不同的文化與情感聯結。

行旅執行長沈方正指出，中秋禮盒以法式甜點設計，雖不是傳統的月餅、蛋黃酥，但食材選用在地，包括有西螺的醬油、虎尾的糖及屏東的紅仁蛋黃，在蝴蝶酥上塗有一層蛋黃，讓民眾還是能品嘗到中秋的味道。

藝術味的禮盒今年限量3,500份，即日起在國美館品店或台中大毅老爺行旅可訂購，7月31日前訂購可享早鳥價。

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