從台語教育第一線退休 詩人方耀乾將投入長詩創作

台語詩人方耀乾從台中教育大學退休前夕，藝文界、學術界及學生為他出版《台語文學的太陽：方耀乾教授65華誕暨榮退祝賀文集》，並將舉辦學術研討會。 （記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕台語詩人方耀乾即將於8月1日，自任教14年的國立台中教育大學台語系退休，藝文界、學術界及學生為他出版「台語文學的太陽：方耀乾教授65華誕暨榮退祝賀文集」，28日並將舉辦學術研討會。

方耀乾長期致力台語教育，是詩人、文學理論家、台灣語文教育家，曾在台南應用科技大學服務20年，再至台中教育大學台語系服務，桃李滿天下，台南市安定區出身的他，也在家鄉成立台語詩歌講，鼓勵國中小學生以台語創作。

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方耀乾曾出版詩集《阮阿母是太空人》、《台窩灣擺擺》、《金色的曾文溪》等 17 冊，及《台語文學的起源與發展》、《台語文學史暨書目彙編》等著作，詩作被翻譯成 20 多種外國語文在國外出版，曾獲巫永福文學評論獎、第一屆教育部推展母語個人傑出貢獻獎、第17屆榮後台灣詩人獎、吳濁流文學獎新詩正獎、南瀛文學新人獎、府城文學新詩獎首獎等獎，及「全球之光獎」（世界人民作家協會，哈薩克）、「Pentasi B.終身成就獎」（2017 印度世界詩歌節，印度）、「世界文學交流貢獻獎」（蒙古傳統研究院，蒙古國）等多項國際大獎。

他也曾擔任「國家語言發展法之研究與規劃」主持人、12年國民基本教育語文領域（閩南語、客家語、原住民語）課程綱要研修小組總召集人、教育部國民小學師資培用聯盟本土教育學習領域教學中心主任、教育部本土教育委員會委員兼召集人、教育部本國語言推動委員會委員、教育部中央課程與教學輔導諮詢團隊語文學習領域本土語言組常務委員。

方耀乾表示，退休後將花更多時間在台語長詩的創作，也會增訂台語文學史後出版，在台語教育推動上也會持續努力。

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