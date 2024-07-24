「113年全國美術展」登場 109件作品脫穎而出

顏政豪〈夜與遠方的交點〉油彩、壓克力彩、畫布拼貼於畫布，222.5×260.5公分，2023。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕113年全國美術展上週末於國立台灣美術館登場， 除各類得獎作品之外，免審查獎今年新增3位，相當具可看性。

徐均育〈光陰如是說〉紅銅線、木頭，78×370×24公分，2023。（記者董柏廷攝）

文化部政務次長李靜慧表示，「今年可說是視覺藝術大爆發的一年」，全國美術展為台灣美術界最盛大的一個平台，重要的不僅是得獎，而是競賽之後創作者間的交流，並藉由交流提升彼此的藝術能量。文化部一定會繼續支持全國美展，因應時代、媒材、科技發展等持續精進，也會在各項視覺藝術政策上，包含黑潮計畫中壯世代藝術家國際展覽、國際藝術展會補助等，持續提供各項資源，累積所有視覺藝術創作者能量。

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吳威澔〈阿嬤的被子〉水彩、紙本，150×78.5公分，2023。（記者董柏廷攝）

國美館長陳貺怡表示，為推動全民藝術風氣，全國美術展起源可追溯至1946年的省展，這個歷史悠久的美術競賽提供藝術家展示作品的重要平台，共分為11類，下設金牌獎（25萬元）、銀牌獎（12萬元）、銅牌獎（8萬元）及入選等。今年首次嘗試初審改為線上審查， 報名情況踴躍，總收件數達1,148件，總計109件作品脫穎而出。

作品各有精采之處，其中，金牌獎中的油畫類得主顏政豪作品〈夜與遠方的交點〉， 以午夜為背景，描述年輕世代徬徨無助的無奈與憂慮， 畫幅透過錯位的板塊，以繩索相繫，在混沌中連接視覺與外部精神，營造開放詮釋的狀態；雕塑類徐均育〈光陰如是說〉，利用紅銅線勾勒出老人形象，燈光照射下，隨著不同姿態，產生不同的陰影，彷彿娓娓道出時光歷練的痕跡。展期至10月13日。

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