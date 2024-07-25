新竹縣興隆國小直笛團、弦樂團 赴歐參加國際音樂節摘雙金

興隆國小直笛團赴義大利參加「2024 Nordhorn木笛音樂節」，透過移地訓練的方式體驗不同國家對音樂詮釋的方式、情感表達及文化交流。（興隆國小提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣興隆國小直笛團與興隆愛樂弦樂團，暑假分別赴義大利參加「2024 Nordhorn木笛音樂節」、奧地利參加2024年第16屆「維也納SCL音樂節」，雙雙獲得第1名的佳績；新竹縣長楊文科肯定學子們的優秀表現，不僅為新竹縣爭光，更是台灣的榮耀。

縣府表示，興隆直笛團繼2023年於「維也納國際青少年音樂節」獲得第1名殊榮後，全團持續努力不懈，在國內獲得「112學年度全國學生音樂比賽」特優4連霸的佳績。興隆直笛團今年暑假挑戰義大利「Nordhorn木笛音樂節」，雖然這次參賽人數減少，但經年累月穩扎穩打的練習，以及參與數次國際木笛大師的課程，使每位團員在木笛的造詣上都有渾厚的底蘊。

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新竹縣興隆國小直笛團暑假赴義大利參加「2024 Nordhorn木笛音樂節」，獲得第1名的佳績。（興隆國小提供）

指導老師郭晉嘉認為，直笛團成員除了透過國際賽事增加成就感，參與大師課程與不同國家的木笛愛好者共同交流，也是奠定基礎最直接又激勵的方法。

直笛團的孩子們在4天的音樂節當中，參加音樂工作坊、獨奏、重奏大師課，透過移地訓練，體驗不同國家對音樂詮釋的方式、情感表達及文化交流。

另由興隆國小學生及校友組成的興隆愛樂弦樂團，團員當中有參加會考的考生，在忙碌的課業外，利用假日一起練習。在指揮宋鳴家老師的指導下，終於踏上金色大廳舞台，與來自各地的優秀隊伍相互觀摩學習，獲評審委員們的肯定奪得弦樂組首獎，並獲選優勝音樂會演出。

興隆愛樂弦樂團分享，音樂節期間，該團到維也納皇家公園莫札特雕像下快閃演出，演奏台灣作曲家李哲藝老師的作品〈絃舞I〉，吸引了當地居民及許多遊客佇足聆聽，結束時報以熱烈的歡呼與掌聲。

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