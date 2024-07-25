台北2024 秋OUT音樂節9月登場 澳洲Glass Beams樂團7/28先行場打頭陣

澳洲墨爾本的迷幻組合Glass Beams選擇台灣做為今年亞洲唯一首場大型專場演出。（主辦單位PIPE Live Muisc提供）

〔記者楊心慧／台北報導〕凱米颱風離台，台北自來水園區將於本週日（7月28日），首度夜間封園舉辦國際級演唱會，來自澳洲墨爾本的世界知名樂團Glass Beams，於7月27日參加日本富士搖滾音樂祭後，選擇台灣做為今年亞洲唯一首場大型專場演出，詭譎神祕的音樂作品，從古印度到未來的東西融合與新舊交融，在台北自來水博物館這個充滿古蹟文化的場域演出，搭配現場噴水與夜間燈光，將是一場迷幻的音樂旅程。

澳洲墨爾本的迷幻組合Glass Beams詭譎神祕的音樂風格，堪稱是全球最神祕的新生代樂團。（主辦單位PIPE Live Muisc提供）

邁入第5年的台北《2024 秋OUT音樂節》將於9月28日、29日擴大為6座舞台盛大舉行，今年更以7月28日 Glass Beams專場演出做為《秋OUT夏季先行場》打頭陣；Glass Beams是全球最神祕的新生代樂團，音樂創作靈感來自印度的古典音樂、迪斯可和流行音樂，融合搖滾、迷幻、電子、靈魂放克，發展出獨特音樂風格。

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澳洲墨爾本的迷幻組合Glass Beams融合搖滾、迷幻、電子、靈魂放克，發展出獨特音樂風格。（主辦單位PIPE Live Muisc提供）

活動當天將邀請台灣新生代秘幻雙人樂團《 Mong Tong》開場演出，其演出特色為雙眼裹上紅布，身穿古著無領襯衫，宛若台灣傳統宗教儀式「觀落陰」，呈現台灣文化的神祕色彩，將為這場玄祕的音樂祭典揭開序幕，也為台灣與國際最前衛的流行音樂，開啟嶄新的一扇窗。

今年9月28日、29日《秋OUT音樂節》邀請來自義大利、日本、韓國、泰國、香港，充滿chill的、舒適的音樂風格樂團來台演出，力求打造屬於台北品牌的精緻、高品質音樂節；國際演出陣容包括首次來台的義大利樂團《Dumbo Gets Mad》、來自日本睽違5年來台的《思い出野郎Aチーム》，還有《Amaiwana》、《Your song is good》、《DJ Krush 》，以及泰國樂團《Alec Orachi》和韓國樂團《Yangbans》、香港樂團《我地希望》、《小本生燈》。

《2024秋OUT音樂節》是全國唯一在都會區可以躺著聽的音樂節，主打慵懶氛圍，今年6座舞台將分別座落於公館水岸廣場、市定古蹟渾水抽水站、公館商圈、台北自來水園區、古亭河濱公園，將打造一場結合國際音樂與在地演出場域、結合屬於台北都會的休閒活動，包括聽音樂、走古蹟、逛商圈、賞花海的複合式音樂之旅。

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