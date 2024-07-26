〈望春風〉作詞人「李臨秋故居」2,000萬元修復今開幕 打造成複合式藝文空間

「臨秋居」2樓展示空間有李臨秋作品、手稿及生活物品等等地史料，如今皆對外展出。（記者楊心慧攝）

〔記者楊心慧／台北報導〕〈望春風〉作詞人李臨秋，其故居位於台北市大稻埕，2020年慘遭法拍，最終李臨秋的么子李修鑑籌錢買回，並在2022年2月被指定為市定古蹟、11月啟動修復，歷經種種風波，「臨秋居」於今天盛大開幕；李修鑑表示，1樓打造成複合式藝文空間，將不定期辦音樂表演，民眾可喝茶聽音樂，2樓展示空間有李臨秋作品、手稿等史料，未來也將開放夜間時段，讓不同族群步入這座時光騎樓。

「臨秋居」2樓展示空間有李臨秋作品、手稿及生活物品等等地史料，如今皆對外展出。（記者楊心慧攝）

「臨秋居」座落於大稻埕西寧北路巷口，介於迪化街商圈和大稻埕碼頭間，為在地導覽常被提及的秘境區，建物建於日治時期港町二丁目11番地範圍內，為茶商陳天來家族所有，原有建築隨清光緒13年建街時起造，為二階層磚石木構造的中西混和風格建築，約於昭和7年改建為北側8開間的二階層煉瓦造店屋建築。

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「臨秋居」2樓展示空間有李臨秋作品、手稿及生活物品等等地史料，如今皆對外展出。（記者楊心慧攝）

「臨秋居」南側為大型製茶工廠，日治時期為南興茶行所在，現為全祥茶莊精製廠，故居是其中具代表性的文史故事點，老屋重生的關鍵是李臨秋的么子李修鑑，在家族債務問題及產權糾紛中，於2020年10月成功行使優先購買權，保住這座珍貴的歷史建築。

過去這棟建物因後代產權問題、所有權人高達19人，產權複雜，2020年有所有權人提出分割共有物，因此遭法拍，李修鑑認為有責任保存台灣流行歌謠的文化與歷史，四處奔走籌錢將建物買回；「臨秋居」修復工程總經費約2,000萬元，及250萬元的展示工程經費，公部門補助約8成比例及所有權人自籌2成。

李臨秋的么子李修鑑。（記者楊心慧攝）

李修鑑今談起當年遭法拍的過往，直呼是最艱難的時刻，他表示當時拍賣時僅湊到1,700萬元，原想等二、三拍時再投標，沒想到首拍以3,428萬元標出，但因他是所有權人之一，具優先承購權，原打算乾脆放棄，想在附近購買約25坪房，重新打造「李臨秋紀念館」，但北市文化局副局長田瑋及地方友人和他說：「李臨秋故居在原址還原才有意義」，這才讓他堅持下去，繼續籌錢。

「我想是天公疼憨人！」李修鑑老師說，在最後優先購買權付款剩3天的時間，有朋友關心他近況，他便和友人談到這件事，沒想到友人大方地借他錢，並不算利息，才終於成功地保存父親的故居，如今看到「臨秋居」成功修復並開幕，內心非常感動，也認為過去的努力相當值得。

李臨秋的么子李修鑑2020年籌錢將房屋買回後，曾接受本報記者採訪並開心與屋子拍照。（資料照，記者楊心慧攝）

台北市議員顏若芳今也到場致詞表示，原本〈望春風〉這首歌是無形資產，如今藉由「臨秋居」把過去李臨秋老師的寫歌時的背景、生活過的文物都保留下來，如今看到無形資產變成有形資產完整被保留，更在大稻埕重現李臨秋老師的故居，讓大家可以更了解過去的歷史意涵。

「臨秋居」過去尚未修復時屋況不佳，但所幸文物皆有保留。（資料照，記者楊心慧攝）

台北市文化局表示，「臨秋居」的開幕，不僅是對李臨秋及其作品的致敬，標誌一個時代的生活記憶得以延續，除典藏文物導覽，還將策辦常態音樂活動、推動社區關懷行動，未來將開放夜間時段經營，盼成為台灣的文化觀光聖地，共創台灣歌謠2.0。

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