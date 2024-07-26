當〈翠玉白菜〉與「乖乖」相遇 國民零食此次求特定好運

故宮推出預購優惠，與國立海洋科技博物館聯名「百財有餘乖乖」超澎派預購組，祈福求財討個好彩頭。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立故宮博物館北部院區今年第100萬名參觀者今（26）日出爐，來自美國的哥倫比亞大學放射科醫師Dorothy Sippo，幸運成為「2024故宮北院百萬之星」，驚喜笑納由故宮主秘徐孝德與吉祥物小翠送上的紀念品。

故宮主秘徐孝德（右2）與吉祥物小翠迎接「2024故宮北院百萬之星」，左起第99999位及第100萬名幸運觀眾來自美國的Dorothy Sippo。（故宮提供）

故宮說明，由於今年上半年國際旅客穩定回流，國內遊客來客數也穩定成長，促使今年的百萬人次較去年大約提前近2個月達標。

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除「百萬之星」外，故宮今天也宣布，與國立海洋科技博物館聯名推出的「百財有餘乖乖」，兩箱（24包）乖乖超澎派預購組，即日起接受預訂，預計8月下旬依訂單順序陸續出貨。故宮表示，此次聯名「乖乖」，是透過明星展件〈清 翠玉白菜〉及院藏金魚畫作的吉祥諧音，寓意為祈福求財討個好彩頭。詳情可詢「故宮精品」官網（https://reurl.cc/Mj1W6m）。

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