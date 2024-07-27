巴黎文化奧運首日 驚見台摩情侶檔提早1小時排隊

巴黎文化奧運首日，台灣張小姐（左）便偕同摩洛哥男友Nawfel曬幸福。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／巴黎報導〕巴黎文化奧運（Olympiade Culturelle）即將於巴黎當地時間7月27日17點30在拉維特園區登場，首日由DJ問號、三個人、創造焦點與阿爆打頭陣。出儘管天氣不盡人意，天空下起綿密雨水，但民眾的熱情不滅。已有民眾在開放前一小時，在入口處排隊，準備入場參觀。

江小姐（後排左2）偕同公司同事約10人，從台灣搭機飛抵巴黎支持文化奧運盛事。（記者董柏廷攝）

排在隊伍第一位的江小姐表示，自己17號便從台灣搭機抵達巴黎，偕同同事約莫10人一起前來參與盛會，並觀賞文化奧運演出，也透露自己很想念台灣的美食，「今天一定要吃到珍珠奶茶雪糕。」她指出早上已抵達園區，先逛完法國館後，在演出前一個小時就趕來台灣館排隊，「很期待看到『三個人』以及『阿爆』的演出。」

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文化奧運首日，開幕前1小時，即湧現排隊人潮。（記者董柏廷攝）

隊伍中也驚見異國情侶檔，台灣張小姐攜伴摩洛哥伴侶Nawfel參觀文化奧運演出，張小姐說明自己已經「洗腦」男友6年，向他推薦台灣的各種美好，從文化、美食、到原住民等文化，只要有團體來法國演出，她就會帶著Nawfel參觀。

民眾揮舞中華台北代表旗幟，進場參觀文化奧運，一邊高喊「Taiwan」。（記者董柏廷攝）

Nawfel受訪時說明，儘管自己還沒到台灣，但是透過演出，發現台灣文化、歷史跟原住民族都非常特別，深受吸引。｢我對台灣印象非常好，喜歡牛肉麵、小籠包、珍珠奶茶，對『布農族』的表演印象非常深刻，很期待這次的演出。」因為喜歡台灣，他已經規劃好明年將前往台灣環島旅行，今天先來文化奧運台灣館「預習｣台灣文化

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