4000人不斷湧入！文化奧運開幕首日 駐法大使吳志中：台灣也是文化大國

ABAO阿爆（中）率領那屋瓦少女隊的 Kivi（左2）、Dremedreman 曾妮（右2）、Makav真愛（左1），以及R.fu（右1）、Musa明馬丁（鋼琴），帶來原住民古謠、電音、母語創作等歌曲。（文化部提供）

〔記者董柏廷／巴黎報導〕緊接著巴黎奧運開幕之後，巴黎文化奧運昨（27）日也於當地時間18點，在拉維特園區正式揭開序幕。台灣館開幕前一個小時，即有民眾擠在入口準備入場，文化部次長王時思、駐法代表處大使吳志中、法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）、世界台商總會名譽總會長蔡國泰、歐洲臺商總會名譽總會長林奇雋及陳秫娟等人皆出席開幕儀式，有對台灣感到好奇的法國居民前來，亦有旅居在外的台僑特地前來台灣館一解思鄉之情，首日近4000位來自世界各地的觀眾在台灣館內共同展開了一場最具台灣的｢藝文辦桌」饗宴。

文化部政務次長王時思於文化奧運台灣館開幕式致詞。（文化部提供）

王時思上台開幕致詞時首先提到，無論世界對台灣的認識是生產全球百分之九十的晶片的半導體國家、或是長年要面對海島颱風、地震跟「惡鄰居」威脅的島國，「但希望從今天起世界能以文化藝術讓再次認識台灣。」王時思更強調，台灣面對任何的威脅，都是無所畏懼的，更加尊重差異與多元文化，｢無論面對什麼樣的環境跟處境我們都會維持活力跟對世界的愛。｣

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台灣館文化奧運首日，現場擠滿世界各地民眾，隨著演出節目載歌載舞。（記者董柏廷攝）

駐法大使吳志中致詞時，舞台銀幕輪播外交部製作的奧運台灣代表團影片，引起在場民眾不論是影片中出現的國旗或臺灣選手，都讓現場一陣感動。吳志中開頭引用文豪海明威的名句：「如果你年輕的時候曾經在巴黎待過，你永遠不會忘記巴黎，而且永遠會把巴黎留在你的腦海裡。」而同樣地，「從今天開始的文化奧運，也將會讓大家看見，台灣除自由、民主及擁有半導體科技的國家，也是個文化大國。」

駐法大使吳志中致詞時，舞台銀幕輪播外交奧運台灣代表團影片。（記者董柏廷攝）

台灣館首日演出，從DJ QuestionMark的開場，以電音趴的氛圍，帶動全場熱舞展開；接續由箏、阮及笛組成的三重奏樂團「三個人」，以傳統樂器卻帶搖滾的演奏方式，刷新大家對傳統樂器的認知；而臺灣首個女子馬戲「創造焦點」，以純粹的肢體語言演繹女性被父權打倒後重新站起的故事，讓現場觀眾深受感動，也讓策劃團隊驚訝於法國確實是文化大國，觀眾看待馬戲不僅是馬戲，而是看見背後深沉的內涵；最後壓軸演出的金曲歌后阿爆則以跨越語言的溫暖歌聲，帶動全場合唱共舞，不僅氣勢震天，更吸引各國民眾進場隨音樂馳放，不少其他國家館的表演者演後參與，為開幕首日畫下完美句點。

台灣館演出氣勢震天，吸引各國民眾進場隨音樂馳放，不少其他國家館的表演者演後參與。（記者董柏廷攝）

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