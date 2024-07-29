安可聲持續３０秒！阿爆原民魅力迷倒巴黎 全場跳起來了

金曲歌后阿爆與團隊歌曲連唱，巴黎民眾不斷自場外湧入台灣館。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／巴黎報導〕台灣金曲歌后ABAO阿爆在巴黎時間28日晚間9時，率領Makav真愛、那屋瓦少女隊的 Kivi、Dremedreman 曾妮、R.fu、以及Musa明馬丁等人在巴黎文化奧運台灣館，進行第2場壓軸演出。中場快歌一下，原本坐著的巴黎民眾，全體起立，跟著原住民音樂節奏舞動搖擺，終場安可聲更持續將近30秒，讓阿爆等人加碼3首歌，唱到半夜10點多，惹得阿爆直呼：「很像家的感覺！」

阿爆用原住民歌曲迷倒巴黎民眾從白天唱到夜晚，讓阿爆直呼：「很像家的感覺！」（記者董柏廷攝）

ABAO阿爆與團隊總共演唱，〈Pay！senay！歡唱吧〉、〈1-10〉、〈無奈tjakudain〉、〈黑美人〉、〈Lalruaramedene〉、〈母親的舌頭〉、〈Kidom lifestyle〉、〈zaljum水〉、〈minetjus嚇一跳〉、〈美好之意〉、〈八瑤〉等10首母語創作歌曲，透過跨越語言的溫暖歌聲，帶動全場合唱共舞。一路從白日唱到夜晚，歌聲魅力迷倒巴黎民眾，場面比第一日更加沸騰迷，所有人跟著音樂的節奏律動，阿爆也時不時領舞，宛如參加原住民祭典。

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ABAO阿爆（前排）率領Makav真愛（後排左起）、那屋瓦少女隊的 Kivi、Dremedreman 曾妮、R.fu、以及Musa明馬丁（彈琴者）等人在文化奧運台灣館，進行第2場壓軸演出。（記者董柏廷攝）

中場閒聊時間，甚至有民眾對台上大聲喊：「音樂不要停！愛你們的音樂！」惹得阿爆幽默回應：「冷靜冷靜，我先跟大家說說話！音樂不會停，Music never stop!」逗得大家笑聲不斷，直到說話時間結束，音樂再下，全場也跟著音樂跳起來，阿爆也不忘邀請在場民眾邊唱邊喊「台灣」，將氣氛掀到最高潮。

阿爆連唱10首母語創作歌曲，渲染力讓巴黎民眾也陶醉。（記者董柏廷攝）

當最後一首歌唱完，「安可聲」持續近30秒，讓阿爆等人耐不住熱情，直接加碼3首「只會在家裡跟部落族人一起唱」的歌，包括〈表騙〉、〈小木桶〉、〈Thank You〉。這也是阿爆等人在文化奧運的最後一場演出。接下來，電音樂團「三牲獻藝」與戲曲新編節目《鬧壽》將於7月29日加入文化奧運台灣館演出。

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