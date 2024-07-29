米蘭名琴首度大規模現身 奇美音樂節陳毓襄單挑72首蕭邦名曲

2024奇美音樂節由陳毓襄傾力演繹72首蕭邦名曲。（奇美博物館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕每年都精心策畫的「奇美音樂節」，今年以「蕭邦」為主題，邀請樂評人焦元溥策畫，鋼琴家陳毓襄擔綱，在9月21日至11月15日間，推出1場專題演講、4場音樂會，搭配10把奇美典藏名琴輪番助陣，演繹72首蕭邦經典曲目。

奇美博物館表示，陳毓襄曾師承鋼琴大師詹尼斯（Byron Janis）7年，勤學苦練蕭邦所有曲目，並在李斯特嫡傳弟子波哥雷里奇夫婦的嚴格指導下，淬煉出爐火純青、行雲流水般的琴藝。今年適逢蕭邦逝世175週年，因此以「蕭邦大觀：陳毓襄與朋友的音樂饗宴」為題，舉辦一系列音樂活動。

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鋼琴家陳毓襄（左）將與小提琴家李宜錦（右）、大提琴家高炳坤（中）一同演出室內樂音樂會。（奇美博物館提供）

4場音樂會中，共有2場獨奏會，分別是9月28日的「革命與創見」，陳毓襄將極為罕見、一口氣彈奏蕭邦的練習曲、前奏曲全集；10月26日「英雄與傳說」，則將演奏蕭邦詼諧曲、敘事曲全集，包括家喻戶曉的第一組夜曲、最溫柔的《搖籃曲》與最威風的《英雄》波蘭舞曲等，讓樂迷一飽耳福。

10月19日的「溫柔與豪情」室內樂音樂會，陳毓襄將與前NSO首席小提琴家李宜錦，以及大提琴名家高炳坤，共同演出蕭邦洋溢波蘭風的三重奏作品，加上法國巴黎製琴名家維姚姆（Jean-Baptiste Vuillaume）所打造的大小提琴助陣，開啟一場豐富的情感探索之旅。

2024奇美音樂節將首度使用8把米蘭學派四大製琴家族的代表名琴。（奇美博物館提供）

最後壓軸是11月15日的「青春與史詩」，將與奧地利知名指揮家克里斯蒂安．阿爾明及台交共同演出。陳毓襄將呈現蕭邦《第1號鋼琴協奏曲》與拉赫曼尼諾夫《第3號鋼琴協奏曲》；現場也將使用8把米蘭學派4大製琴家族的代表名琴，這也是米蘭名琴首度大規模登台演出。

前3場音樂會在奇美博物館奇美廳，11月15日在衛武營音樂廳演出，詳詢OPENTIX。

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