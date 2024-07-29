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台中屯藝8月「戲哈藝夏」 脫口秀、光影秀、AI音樂劇輪番登場
台中市屯區藝文中心8月推出「2024戲哈藝夏」，安排INFERNO火舞團演出《大地之歌》。（屯區藝文中心提供）
〔記者陳建志／台中報導〕台中市屯區藝文中心8月盛夏將推出「2024戲哈藝夏」活動，結合面白大丈夫、娛人時代、福狸男孩、現點現做等超人氣團隊，以及OAK劇團與雲火INFERNO火舞團、新竹交響管樂團、竹塹築夢歌劇團等傑出演藝團隊，帶來脫口秀、光影秀和AI音樂劇等4場豐富精采節目，歡迎大家進場欣賞。
屯區藝文中心表示，首場《面白拼盤秀》將在8月11日由面白大丈夫攜手娛人時代、福狸男孩及現點現做爆笑登場，以獨家拼盤表演和幽默搞笑的風格，上演一場勁爆有趣的喜劇大秀。
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接著8月18日《大地之歌》匯聚了雲火INFERNO火舞團、新竹交響管樂團、竹塹築夢歌劇團、新竹北埔八音團，結合光影、音樂、舞蹈、香氛的聽覺、視覺和嗅覺3重盛宴，讓觀眾全方位地感受大地的4季風華。
台中市屯區藝文中心8月推出「2024戲哈藝夏」，安排唱歌集《愛（AI）妻Cabaret》演出。（屯區藝文中心提供）
8月24日由OAK劇團帶來《三人成唬》特別版的即興推理喜劇，由人氣脫口秀演員歐耶老師、Amy、凱文共同演出，將與觀眾即興互動，共同尋找劇中真凶，沉浸式劇情刺激又有趣。
最後壓軸登場的是8月31日，由唱歌集音樂劇場改編自「2019大邱國際音樂節」獲獎作品的《愛（AI）妻》Cabaret，由知名歌手周定緯及團長詹喆君透過唱、談、演等方式展示內心世界，帶給觀者深刻嶄新的音樂體驗，邀請市民朋友進場欣賞，節目場次及售票資訊歡迎至屯區藝文中心官網、臉書粉絲專頁查詢。
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