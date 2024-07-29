南美館2館變國立 新名稱： 台南國家美術館

2019年開幕的南美館，其中新建的2館將升級為「台南國家美術館」。（資料照，記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕台南市美術館確定將由2館升級為國立「台南國家美術館」，據了解，經過半年多與藝文界諮詢，並在台南市政府積極向文化部爭取下，確定以南美館2館為館址，先成立籌備處，預計未來將繼國立台灣文學館、國立台灣歷史博物館、國立史前博物館南科分館等國立博物館之後，成為台南第4座國家級博物館。

籌建8年的南美館於2019年1月27日全面開館，包括古蹟結合新建工程的南美館1館，以及當代風格的全新建築南美館2館，座落在古蹟密度最高的台南市中西區，擁有豐富的文化底蘊。以後中央政府將每年投入逾2倍現有營運經費，讓「台南國家美術館」成為南台灣最重要的國家級美術館。

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