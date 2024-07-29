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南美2館升級「台南國家美術館」 將先成立籌備處

2024/07/29 20:13

「台南國家美術館」經台南市政府、南美館共同向文化部爭取擇定台南市美術館二館（圖）為館址，未來將先成立籌備處。（台南市美術館提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕「台南國家美術館」經台南市政府、南美館共同向文化部爭取擇定台南市美術館2館（南美2館）為館址，未來將先成立籌備處，預計將成為台南第4座國家級博物館，期待國家級場館能與台南市美術館緊密合作，共創台南藝文榮景。

繼國立台灣文學館、國立台灣歷史博物館、國立史前博物館南科分館等國立博物館之後，台南第4座國家級博物館「台南國家美術館」擇定南美2館，即將成立籌備處，透過國家級場館永續經營，奠定台南為台灣美術發展的重要城市。

文化局長謝仕淵表示，過去台南市曾將市政府舊廳舍無償移撥予國立台灣文學館使用，讓台南成為台灣文學的重鎮；蘭花生物科技園區也移撥給中央農業部，成為國家級的農業發展中心；此次成立台南國家美術館也將採同樣方式撥用南美2館，中央也會挹注更多經費，提升美術館在國際上的能見度，同時為地方灌入源源不絕的藝文能量。

謝仕淵指出，在全台美術館遍地開花的情況下，要從眾多地方美術館脫穎而出，勢必要積極爭取中央資源，期待未來台南國家美術館能與台南市美術館攜手同行，透過修護展品、策展、教育推廣的合作，深化台南美術的研究典藏與展示教育，彰顯台南美術發展的獨特經驗與價值，壯大地方藝文夥伴能量。未來南美館持續使用1館外，也期待預計對隔街的農田水利署嘉南管理處（市定古蹟原嘉南大圳組合事務所）進行全棟整修，做為美術館新的館舍空間。

台南市議會於2022年定期會質詢期間，有跨黨派議員提案希望台南美術館成為國家級美術館的訴求，提案決議送交市府研議，歷經市府與中央爭取研商，並徵詢行政法人董監事會意見後提送行政院進行政策評估。謝仕淵說，未來也將持續對外界進行說明與溝通，期待在台南市民支持下，為文化古都再創藝術發展榮景。

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