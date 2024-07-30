台中8月逍遙音樂町爵士、電音盛會 金曲歌王沈文程也開唱

逍遙音樂町邀請在地客語創作團體「明哥菜車樂團」演出客家組曲。（文化局提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市逍遙音樂町8月好樂登場，台中市文化局攜手區公所在梧棲、西屯、東勢、豐原及西區舉辦5場音樂盛會，推出包含爵士演奏、電音熱舞、小朋友喜愛的MOMO家族演出，金曲歌王沈文程也將開唱經典金曲，邀市民相揪走出戶外，就近在各區聽音樂會。

文化局指出，8月逍遙音樂町首場訂2日晚間7點，在梧棲藝術表演廣場邀請Wilson 爵士樂團、哈音樂團、梧南國小「愛舞精靈舞蹈社」、知名藝人林琇琪、許志豪等演出。9日晚間7點在西屯區至善國中風雨教室，將邀請至善國中音樂社及熱舞社、單細胞樂團及知名民歌團體「南方二重唱」帶來青春活力與和諧美聲的表演。

請繼續往下閱讀...

8月10日下午3點在東勢客家文化園區邀請在地客語創作團體明哥菜車樂團的演出客家音樂組曲、青鳥樂團帶來爵士即興演奏、BOB大芭比安苡葳表演電音熱曲，金曲歌王沈文程也將開唱經典金曲組曲。

8月16日晚間6點在豐原區公所後方藝文廣場將打造適合親子同樂的音樂盛宴，安排小朋友為之瘋狂的MOMO家族演出，還有飛翔流行樂團、陽明客家協會薩克斯風團、豐原高中民謠吉他社進行演出。

8月31日下午5點另在西區草悟道B區小舞台辦理以爵士樂為主軸的音樂會，包括蚊子音樂、薩克思想重奏樂團、聖雅各幼兒園樂波太鼓及爵痞樂團的精采演出。

文化局說明，逍遙音樂町自6月1日開跑至今已於台中各地完成12場演出，每場都吸引滿滿人潮；8月後最終9月場活動將另選其他區辦理，讓民眾在各區均能就近欣賞音樂會。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法