歷史建築通霄神社社務所修復 8月3日開說明會

歷史建築通霄神社社務所（如圖）修復規劃設計，8月3日開說明會。（記者蔡政岷攝）

〔記者蔡政岷／苗栗報導〕苗栗縣通霄神社社務所建於日治時代，是苗栗縣歷史建築，但因年代已久出現損壞狀況，加上占用戶不願搬遷，最後歷經21年終於解決。苗栗縣政府將於8月3日上午10點半於通霄鎮公所3樓，召開修復規劃設計說明會，歡迎各機關團體與地方居民一同參與提出意見。

苗栗縣長鍾東錦表示，希望藉由說明會，解釋歷史建築修復設計再利用，使民眾可更了解社務所再利用方向與修復內容，共同維護歷史建築的保存之外，也希望透過說明會，與管理單位及民眾交流意見。

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苗縣府指出，說明會盼彙結民眾對於歷史建築「通霄神社社務所」的歷史記憶，並結合該調查研究案的文獻爬梳。透過建築師的規劃設計再造，為該棟建築物與通霄神社建築群歷史留下見證，並於未來辦理修復工程時，更能詳實呈現該神社建築的歷史風貌。

通霄神社社務所與通霄神社、本殿、拜殿、石燈籠、參拜道、鳥居、宿舍為通霄鎮虎頭山公園內的神社建築群，除屬於重要文化資產，更是通霄鎮重要觀光景點。

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