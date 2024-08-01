慶高雄設市百年 首發「好市遶境」限定探祕遊程

高市府為慶賀設市百年推出「百年好市」系列活動，首波以「好市遶境！限定高雄探祕」起跑。（文化局提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市制升格滿百年，高市府為慶賀設市百年推出「百年好市」系列活動，首波以「好市遶境！限定高雄探祕」起跑，以工業、鐵道、海洋與歷史四個主題，10條路線邀民眾走入這座城市的心臟，感受工業的脈動與歷史的沉澱，見證高雄的變遷與成長。

市長陳其邁表示，高雄市是座年輕的城市，從港口小漁村到矗立台灣南部的最大城，鐵路、港口、工業造就了高雄百年發展。兩年前文博遶境的策畫受到巨大迴響，讓隱藏在城市各個角落的祕境透過遶境遊程讓大家可以更了解這座城市。

請繼續往下閱讀...

陳其邁指出，無論是搭上百萬遊艇潛入鮮少人認識的遊艇製造工廠，深入了解高雄做為航運樞紐的堅強製造實力，或是前進從未對外的螺絲工廠，一探高雄獨步全球的螺絲製造工業，還有所有人生活息息相關的水道系統、自來水再生與煉油工業等，都可探索高雄百年城市工業的過往，深度了解這座城市過去狂飆發展的軌跡。

文化局長王文翠表示，此次的「好市遶境」除了以工業、鐵道、港口的特別企畫，文化歷史為主的路線也非常豐富精采，另外高雄有兩個國定遺址，代表著高雄這片土地千年前山與海人們生活的痕跡，萬山岩雕群考古遺址雖位於深山處，不是一般大眾可踏足，將以茂林萬山原民部落與勇士精神做為企畫，獵人體驗、原民特色餐宴、石板拓印等體驗了解千年圖騰的祕密。

除了首發的10條遊程外，更有高雄達人帶路特別企畫，5日中午12點開搶，請民眾務必把握，以免向隅。「好市遶境」邀民眾走入這座城市的心臟，感受工業的脈動與歷史的沉澱，見證高雄的變遷與成長，讓這座百年好市繼續在未來綻放著自己獨特的光彩。更多活動詳情可關注百年好市官網 https://kaohsiung100.tw/ 與文化高雄-高雄市政府文化局粉專 https://www.facebook.com/khcculture。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法