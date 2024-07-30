高雄設市100年 「百年好市」慶賀計畫8月啟程

高市文化局公布百年好市活動主視覺，以象徵高雄百年發展的「海空雙港」為設計概念。（高市文化局提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕1924年12月25日「高雄街」升格為「高雄市」，今年是這座南部港口城市百年的里程碑，高市府將於8月啟動「百年好市」，策畫一連串遊程遶境、講座、論壇、展示、國際交流等活動，傳達海空聯運造就了高雄城市發展的歷史底蘊。

市長陳其邁表示，繼1920年「打狗」更名「高雄」後，1924年市制升格，高雄市始成為地方政府團體、具公共財源，這項體質改變，擘劃了這個鄰海小鎮的發展藍圖。同一年，武德殿啟用、「高雄女中」成立、壽山紀念公園與鼓山魚市場開始籌建，政經中心哈瑪星日漸完善。

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從那時起，高雄因先進產業移植展開狂飆發展的百年，日治時期有製糖、製磚、水泥、重化工業、煉油工業，戰後順勢發展塑化、石化、代工業、重工業，乃至近十多年在大家共同努力下漸成高科技、文創觀光之城。

陳其邁說，高雄是座因港而生，順鐵路而起，循著產業蛻變而成的工業重鎮，歷經數次行政轄區變遷，人口從4萬多到現今的273萬，2024年回望百年，作為移民城市的高雄，仍持續匯聚來自全臺各地的人一起打拚、一起生活，成為如今大家所認知的「高雄」模樣。

文化局長王文翠表示，此次「百年好市」以數字100，和翻轉90度的「高」字幾何結合，作為高雄設市百年的紀念LOGO；帶著透視，如膠卷般看似正在出格的100，也象徵前進和延續。主視覺用船、飛機，去呈現這個山海圍繞，藉由海港與空港交織，帶來歷史、繁華和人文的港都工業城。

此次活動策畫將圍繞著「百年高雄的成長與發展」，以「工業」、「鐵道」、「海洋」、「歷史」四個面向，用遊程探索大家所不知道的高雄、用講座論壇深度討論這座城市的發展、用展覽娓娓訴說高雄故事、更有百年好市特別企劃，期待大家在2024年整個下半年，一起來加入了解這座光榮城市的行列中。

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