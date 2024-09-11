淡水古蹟博物館推「植」感散步 13日中午免費報名共30名

淡古志工大隊長許文源（右藍色衣）帶民眾認識淡水紅毛城的原生植栽、樹木和季節花草。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡水區的淡水古蹟博物館將於21日舉辦「全國古蹟日─遇見古蹟『植』」日生」活動，推出「植感散步」專場，邀請行走植物圖鑑的淡古志工大隊長許文源，帶民眾認識淡水紅毛城的原生植栽、樹木和季節花草，此外還有果實吊飾DIY體驗課程，此次為免報名費，共分為下午2時及4時兩場次，每場次1.5小時，在13日中午12時開放線上報名20位，現場10位共30位，額滿為止。

淡古表示，此次活動安排許文源帶民眾認識淡水紅毛城的原生植栽、樹木和季節花草，包括紅楠、月橘、薜荔、天堂鳥、黃花夾竹桃、鳳凰木、日日櫻等，短短200公尺內，約可見20餘種植物，幸運的話，也有機會遇到黑冠麻鷺、綠繡眼、紅嘴黑鵯等鳥類，很適合全家大小一起來探索，除此之外，還有黃花夾竹桃、欖仁樹及石栗的果實吊飾DIY體驗課程，讓大家把古蹟植物帶回家做紀念。

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淡古說，今年全國古蹟日響應歐洲遺產日，以「路徑、網路與連結」為主題，館內轄下古蹟群在21日、22日免費入館外，還設計生態的散步路徑，連結植物的元素，打造一場非常有「植」感的文化體驗，並邀請許文源擔任講師，歡迎植物迷把握機會報名參加。

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