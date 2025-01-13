故宮最新「國寶聚焦」 沈周《寫生冊》列絕品國寶有原因

沈周在《寫生冊》中的題識。（故宮提供）



〔記者凌美雪／台北報導〕依據《文化資產保存法》，故宮院藏文物分為「國寶」、「重要古物」和「一般古物」3種。故宮特別於每季選一件書畫國寶，在專屬展間策畫深度的導覽展出，名為「國寶聚焦」。最新一檔展出《明 沈周 寫生冊》，從其中沈周自寫的題識與清初文人高士奇的題跋，就可知《寫生冊》名列絕品國寶有原因。

沈周（1427-1509）自幼生長在今蘇州的一個雅好文藝的家庭，因此學養淵博，在詩文、書法、繪畫各方面都很有成就，是蘇州「吳派」代表人物，與文徵明、唐寅、仇英並稱「明四大家」。

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清乾隆帝為這幅〈蠣房與蛤〉寫的題跋，大意約是說，蠣殼堅硬如石，堆積起來又像山，閉起來時裡面藏著汁液，配飯又很好吃。（故宮提供）



沈周的《寫生冊》包括畫作16開、題識1開，內容描繪花果、家禽、蝦蟹、貓、驢等，以細膩的觀察力，捕捉日常生活接觸到的物象，充滿文人雅趣。他的書畫筆墨酣暢淋漓，墨色層次豐富自然，物象造型簡樸而富有神韻，構圖布局也相當有巧思，可說是寫意花鳥畫的代表作。《寫生冊》於2014年被指定為「國寶」。

沈周在《寫生冊》中的題識寫道：「我於蠢動兼生植。弄筆還能竊化機。明日小窗孤坐處。春風滿面此心微。戲筆。此冊隨物賦形。聊自適閒居飽食之興。若以畫求我。我則在丹青之外矣。」，除讓人感嘆果然有溫飽才知閒興之外，從後面2句也可知，沈周對《寫生冊》中的畫相當滿意，有種好到要他再畫，也畫不出一樣好的作品之意。

〈荷與蛙〉的荷葉墨色渲染淋漓，蘆葉用筆勁利，荷花以淡墨勾畫，具清雅風貌。荷葉上繪一隻蛙，肢體間的留白展現了畫家對生物身體結構的精準掌握，生動傳神，為作品增添趣味感。（故宮提供）

後來清初文人高士奇在題跋指出，《寫生冊》是沈周晚年率意神化之筆，還形容他「一揮而就。生氣奕奕如覩」，「真絕品也」，高士奇認為，沈周應該也自覺不可復得，因此自己在後面加了題識。

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