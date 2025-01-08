拍下印尼曬染布傳統之美，曾進發奪TIFA東京國際攝影大賽金牌。（曾進發提供）（記者蔡政岷攝）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕出身苗栗縣竹南鎮的攝影師曾進發，屢獲國際攝影大賽獎項肯定，包括IPA美國國際賽、PX3法國國際賽、TIFA東京國際賽、MIFA莫斯科國際賽與BIFA布達佩斯國際攝影大賽，已經於國際5大攝影賽贏得「大滿貫」，甫公布的2024TIFA東京國際攝影大賽，曾進發再獲得1金1銀，其中拍攝印尼傳統曬染布順利奪金。

曾進發說，到印尼除了常見拍攝活火山，傳統曬染布更不可錯過。他提到，曾拍攝中國江南染布；孟加拉染布村等，但比不上印尼曬染布的繽紛多彩、數大之美的視覺震撼。

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曾進發也介紹，印尼曬染布傳統為當布料染色洗滌完畢，經強烈陽光照射後，一條一條又長又寬五彩繽紛的染布，披在有如突起丘陵的河提上曬乾。此時可見到紅橙黃綠藍靛紫各種顏色的染布宛如彩虹，沿著河堤蜿蜒的曲線綻放，猶如一幅美麗的畫作，美麗得讓人不知如何讚歎。

另外，曾進發拍攝位於峇里島西部Jembrana村落民俗盛會陸地奔牛，則獲得銀牌，每隻水牛從蹄到角都以峇里島傳統金碧輝煌華麗繽紛的多彩裝扮，為比賽增添濃濃的峇里島文化色彩。

拍下印尼曬染布傳統之美，曾進發奪TIFA東京國際攝影大賽金牌。（曾進發提供）（記者蔡政岷攝）

拍下印尼曬染布傳統之美，曾進發奪TIFA東京國際攝影大賽金牌。（曾進發提供）（記者蔡政岷攝）

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