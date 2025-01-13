故宮人氣〈貓〉圖是闖禍還是討拍？ 家有愛貓寵上天的都有感

明沈周《寫生冊》中相當受歡迎的〈貓〉畫。（故宮提供）



〔記者凌美雪／台北報導〕故宮「國寶聚焦」最新一檔展出《明 沈周 寫生冊》，其中，〈貓〉可說是最受歡迎的人氣畫作之一，還成為故宮百年院慶的熱門文創商品。

其實沈周畫〈貓〉還有個小故事，因為沈周家中曾養貓，有一天，貓竟走失了，沈周為此作了〈失貓行〉詩，生動描寫了愛貓平日的情狀，刻劃細膩，其中有一段寫道：「憶昔烏圓（貓名）狀雖小，爪牙稜稜威比屋。堆床圖籍任縱橫，所貯殽核（肉類蔬果等菜餚）無不足。」可說生動描繪家中愛貓寵上天、肆無忌憚任我行的模樣。

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《寫生冊》的〈貓〉，看起來圓滾滾一團，下方露出以線條勾勒的腳爪，抬頭仰望，約略可見微笑神情，有人說是表達了貓與主人之間的情感，但細看倒有幾分像是闖禍後的模樣，相當逗趣。

畫中有乾隆的題字，雖然短短幾行，卻是從《左傳》6畜為何沒有貓，到蘇東坡的養貓與捕鼠的關係等說法，大大賣弄了學問，若要細究其中典故，應該堪比上一堂文學課了。

故宮文創商品最新推出的「寫生貓棒棒糖」（左），左2是清金廷標《仿陳書畫冊》 的〈眠犬〉，右邊就是小翠。（記者凌美雪攝）

由於〈貓〉畫相當受歡迎，在故宮文創商品中，不僅有高仿真的複製畫，還有明信片、筆，以及最新推出的「寫生貓棒棒糖」，都相當吸睛。

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