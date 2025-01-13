自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

故宮人氣〈貓〉圖是闖禍還是討拍？ 家有愛貓寵上天的都有感

2025/01/13 22:30

故宮人氣〈貓〉圖是闖禍還是討拍？ 家有愛貓寵上天的都有感明沈周《寫生冊》中相當受歡迎的〈貓〉畫。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕故宮「國寶聚焦」最新一檔展出《明 沈周 寫生冊》，其中，〈貓〉可說是最受歡迎的人氣畫作之一，還成為故宮百年院慶的熱門文創商品。

其實沈周畫〈貓〉還有個小故事，因為沈周家中曾養貓，有一天，貓竟走失了，沈周為此作了〈失貓行〉詩，生動描寫了愛貓平日的情狀，刻劃細膩，其中有一段寫道：「憶昔烏圓（貓名）狀雖小，爪牙稜稜威比屋。堆床圖籍任縱橫，所貯殽核（肉類蔬果等菜餚）無不足。」可說生動描繪家中愛貓寵上天、肆無忌憚任我行的模樣。

《寫生冊》的〈貓〉，看起來圓滾滾一團，下方露出以線條勾勒的腳爪，抬頭仰望，約略可見微笑神情，有人說是表達了貓與主人之間的情感，但細看倒有幾分像是闖禍後的模樣，相當逗趣。

畫中有乾隆的題字，雖然短短幾行，卻是從《左傳》6畜為何沒有貓，到蘇東坡的養貓與捕鼠的關係等說法，大大賣弄了學問，若要細究其中典故，應該堪比上一堂文學課了。

故宮文創商品最新推出的「寫生貓棒棒糖」（左），左2是清金廷標《仿陳書畫冊》 的〈眠犬〉，右邊就是小翠。（記者凌美雪攝）故宮文創商品最新推出的「寫生貓棒棒糖」（左），左2是清金廷標《仿陳書畫冊》 的〈眠犬〉，右邊就是小翠。（記者凌美雪攝）

由於〈貓〉畫相當受歡迎，在故宮文創商品中，不僅有高仿真的複製畫，還有明信片、筆，以及最新推出的「寫生貓棒棒糖」，都相當吸睛。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應