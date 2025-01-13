傑閣書會書法聯展三重社教館登場 名家齊聚交流並為創辦人連勝彥獻壽

三重書法名家連勝彥八八米壽， 以詩書自況。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕88歲知名書法家連勝彥為澹廬第二代、曾任國大代表，他所創辦的傑閣書會，以「繼往開來」為名，在三重社教館舉辦會員聯展，各界書法名家齊聚一堂，既為老師獻壽，又為書法藝術交流，展期至1月22日。

傑閣書會在三重社教館「繼往開來」聯展，喜好書法者拿起手機拍攝學習。（記者陳奕劭攝）

三重區長王坤南表示，連勝彥的父親連清傳捐地興學創辦清傳商職，作育英才無數，去年轉型為清傳終身學習教育中心，持續推廣教育、文化與社會福利等事業，連勝彥為澹廬第二代，師事知名書法家曹公秋圃（曹容），從事書藝創作五十餘年，三度受邀於國父紀念館中山國家畫廊舉辦書藝展，名副其實為國寶級書法大家。

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連勝彥說，他7歲開始學書法，1年寫出興趣，後遇澹廬名師曹公秋圃指點，曹公要他從楷書練習起，他跟隨曹公精研八法兼攻詩文，歷數十載未曾稍歇。

跟隨父親連勝彥習字的連瑞芬回憶說，父親當國大代表時白天忙碌，晚上仍在書房裡寫書法，要她們多陪母親，非常感謝父親不僅傳承書道給她，也散播種子到學校和社會，儒家說仁者愛人，父親就是以書法愛人。

傑閣書會舉辦「繼往開來」聯展在三重社教館歡迎觀賞。（記者陳奕劭攝）

傑閣書會會長徐靜國說明，此次聯展是會友從連老師傑閣詩集千餘首創作詩中精選詩句，以多種書體巧心詮釋，將詩句與書法做完美的結合，可謂推廣詩書文化的最佳實踐。

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