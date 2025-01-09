新美館4/25開館首檔展秀典藏 館長賴香伶：打造「全民美術館」

新北市美術館將於4月25日開館，4月8日至4月13日試營運。（濱田英明攝、新美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕籌備超過20年，斥資近30億元的新北市美術館，坐落於三鶯新生地今（9）日舉辦記者會，館長賴香伶宣告將於4月25日正式開館，目標是打造「全民美術館」，「立足在地，接軌國際」。

新美館長賴香伶強調新美館將是一座能回應觀眾與社會期待的美術館。（記者董柏廷攝）

賴香伶表示，新美館從在地概念出發，走向全球跨區域是未來的目標，「一方面展開跟國外的連結，另一方面期許能與其他城市美術館有更多連動以及協作，帶動台灣藝術文化向外做更多連結。」目前初步計畫正與鶯歌陶瓷博物館討論雙館連動的計畫。賴香伶亦提到，以新北市豐富的「視覺（藝術）文化」包含，時尚設計、建築、古蹟、信仰、宗教、族群的多元性背景，也會是未來將著墨，並加強規劃的重點。

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新北市美術館，預期將成為城市文化新地標。（濱田英明攝、新美館提供）

為了體現創館願景和核心價值，賴香伶透露開館將推出梳理新北市藝術發展脈絡的「往來／照見——新美館典藏研究展」、探討新北在地與全球藝術共振的國際主題策畫展「基進城市」、鼓勵觀眾參與共創的互動性展覽「再自然不過的事」，以及新美館灰盒空間委製計畫「新店男孩：Don't Worry, Baby」，呈現藝術家對於新北在地及世界的探索，回應時代，想像未來。

新美館室內空間遠比一般美術館還要挑高許多，將帶給觀眾觀展新體驗。（新美館提供）

賴香伶強調，新美館不單是展示藝術作品的場域，更希望成為一座重視傾聽，回應觀眾與社會期待的美術館。以社會服務態度及多元包容觀點，促進不同社群間的深度對話，實踐美術館的社會影響力。」她亦邀請民眾可於4月8日至4月13日試營運期間，搶先入館。

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