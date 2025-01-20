科技製陶！新北創意「庫泥燒」 石門水庫淤泥變黃金

以石門水庫淤泥為材料，跨單位研發庫泥燒。（記者董冠怡攝）

〔記者董冠怡／新北報導〕淤泥變黃金！新北市鶯歌區向來以陶瓷工藝聞名，全國少見設有陶瓷工程科的鶯歌工商，透過產官學合作，結合科技與陶藝創新，研發「庫泥燒」科技製陶創意課程，以石門水庫淤泥為材料，藉由陶瓷工程技術，將傳統製陶工藝結合3D列印，打造地方產業特色魅力兼具環保的陶「意（指創意）」作品。

經濟部水利署北區水資源分署水還科長劉志光表示，石門水庫每年平均入砂量達約300萬立方公尺，使用抽泥船將水庫壩前的泥沙抽出，儲放於沉澱池，等待靜置乾燥後，送往台北港，運送出去之前，運砂車需於管制站秤重加減磅，挖除超載多餘的淤泥放置一旁集中，方便合作單位取用。

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傳統製陶工藝結合3D列印，打造地方產業特色魅力兼具環保的陶「意（指創意）」作品。（記者董冠怡攝）

鶯歌工商陶工科學生吳彥霖指出，從未想過可以將淤泥搭配陶土進行3D列印，以往陶瓷多以手作為主，3D列印可以補強手作無法達成的角度與紋路效果，在製作上有加分作用，過程中較困難之處，在於煉土的部分，要把淤泥轉換成能注入至機器的陶土，以及溫度、收縮比、釉藥調配等也都是學問。

鶯歌工商校長顏龍源、龍華科技大學社會責任與永續發展中心魯亮君說明，彼此合作推廣「陶瓷多元成形技法實習」課程，利用石門水庫底淤泥製作創意商品，搭配數位科技3D列印的未來趨勢，不僅有助於學生培養商品設計能力，也有機會申請專利或參加專題競賽，應用所學，提升職場競爭力。

鶯歌工藝園區推廣協會理事長林金德認為，3D列印製陶與手拉坏可以並存，兩者目標取向不同，一個是陶藝大師、另一是創意設計的陶「意」大師。陶藝家製作的手拉坏，呈現的是作品或藝品，3D列印訴求能夠量產、小眾且客製化的產品或商品，因此相對不會互相牴觸。

教育局長張明文表示，環境永續是世界的潮流，庫泥燒歷經產官學研跨單位測試合作，融入既有的鶯歌燒基礎、創意和藝術底蘊，將過往令人頭痛的水庫淤泥變成寶貝，結果振奮人心，對於整體技職教育、創新應用又向前邁進一大步，同時符合聯合國永續發展目標（SDGs）。

教育局技職教育科長江彥廷預告，今年暑假期間，鶯歌工商及長安國小將辦理6場陶瓷3D列印育樂營、5場教師研習，從國中小職業試探、高中階段培養專業技術、科大及產業深化專業及就業力，主要開放給新北市學生和老師，預計5月公布報名資訊。

市議員蘇泓欽、洪佳君說，現行3D列印技術相較於手工藝可以量產，但仍無法像工廠流水線快速生產，不過好處是可以客製化、相比之下又能節省成本，整體而言扮演了介於手工藝、生產線之間的互補角色，建議相關單位未來可選石門水庫周邊湖景第一排的地點，一起用3D列印製出的陶瓷杯具喝咖啡，應景宣傳。

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