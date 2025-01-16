寒假去哪裡？新北圖書館推「漫讀義世界」系列活動 認識異國文化

台北國際書展將於2月4日登場，新北市立圖書館長吳佳珊表示，寒假在即，市圖利用假期、配合今年的書展主題國「義大利」，規劃「漫讀義世界」寒假兒童閱讀活動。（新北市立圖書館提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕今年台北國際書展將於2月4日登場，新北市立圖書館長吳佳珊表示，寒假在即，市圖利用假期、配合今年的書展主題國「義大利」，規畫「漫讀義世界」寒假兒童閱讀活動，透過主題書展、文化講座、繪本導讀、親子DIY、電影欣賞等不同類型的閱讀活動與課程，邀親子體驗「義」國風情，免費活動自1月21日陸續展開，弱勢家庭孩子可在16至18日優先報名。

吳佳珊說，「漫讀義世界」系列活動從1月21日起至2月10日止，在總館及各分館展開，總館舉辦《木偶奇遇記》繪本故事分享與小木偶木藝鉛筆，帶小朋友跟著經典童話故事遊義大利；青少年圖書館「文藝復興與巨匠達文西手稿DIY」研習班，帶領學員透過手作體驗感受藝術家達文西手稿中所描繪的機械設計；三峽分館「聽歌劇飲咖啡」邀請學員一邊喝咖啡、一邊聽義大利歌劇；土城親子分館「Ciao，波隆納」插畫家貓魚帶大家認識有「插畫界奧斯卡」之稱的「波隆納世界插畫大展；汐止分館「威尼斯嘉年華面具」創意工作坊則介紹世界三大嘉年華之一的「義大利威尼斯面具節」。

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吳佳珊指出，另有萬里分館「義大利不倒的藝術——比薩斜塔積木」、永和親子圖書閱覽室「蒙娜麗莎的微笑」印象數字油畫、平溪分館「愛的滋味——義式料理」等各種介紹義大利的人文風情及藝術、美食、歷史相關的閱讀活動。

吳佳珊表示，義大利是文藝復興的發源地，也是聯合國世界文化遺產最多的國家，大眾耳熟能詳的文藝復興巨擘，如藝術家達文西、米開朗基羅、《神曲》作者文學家但丁、以及「現代科學之父」伽利略等都是代表；兒童文學經典《木偶奇遇記》也是義大利作家卡洛．科洛迪的童話小說。

市圖指出，「漫讀義世界」活動免費，中低、低收入戶、身心障礙及社會局轉介高風險家庭等國小學童可於1月16日至18日優先報名，詳細活動資訊及報名方式請至洽市圖官網（https://www.library.ntpc.gov.tw/）。

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