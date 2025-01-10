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教育部攜手民間募樂器 助逾5萬人次學童免費學提琴

2025/01/10 14:24

教育部攜手台灣愛樂種子協會，募集提琴免費教學童，新北市與苗栗縣39校學童組成弦樂團，後天將登台表演。（教育部提供）教育部攜手台灣愛樂種子協會，募集提琴免費教學童，新北市與苗栗縣39校學童組成弦樂團，後天將登台表演。（教育部提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕一把提琴要價不斐，教育部攜手台灣愛樂種子協會，累積募集250把小提琴、66把中提琴、74把大提琴、6把低音大提琴，並培訓專業提琴教師與助教志工，進入新北市及桃竹苗近60所中小學，帶領5萬899人次學童，學習和感受提琴演奏之美，後（12）日將於新北市藝文中心演藝廳，由新北市與苗栗縣39校學童共組弦樂團同台演出，歡迎民眾免費索票欣賞。

教育部師藝司科長彭寶樹說明，台灣愛樂種子協會推動公益音樂教育計畫，透過募集樂器、提供師資及規劃完整課程，深入教育第一線辦理「公益提琴課程」，提供偏遠地區學校進行音樂教育，協助孩子化為正向能量運用在生活中。

教育部攜手台灣愛樂種子協會，募集提琴免費教學童，後天將登台表演。（教育部提供）教育部攜手台灣愛樂種子協會，募集提琴免費教學童，後天將登台表演。（教育部提供）

彭寶樹表示，教育部自民國106年起擔任計畫指導單位，並部分補助該協會推動偏遠地區音樂教育，迄今提供4160堂分部課及376堂弦樂合奏課，嘉惠5萬0,899人次，除了每週固定的分部課及合奏課程外，每年皆募集樂器，從零開始，讓音樂種子生根發芽，經由舞台演出建構學童的自信。

「勇敢逐夢」音樂會邁入第9屆，今年表演曲目包含葛利格的霍爾堡組曲、莫札特的G大調弦樂小夜曲、霍爾斯特的聖保羅組曲等，其中，新北市雙溪國小於民國110年9月成立弦樂團，愛樂種子提供師資與樂器，校長葉永菁及老師李宜欣帶領學童們，每週制定練習規畫，去（113）年獲得新北市學生音樂比賽優等，在後天成果發表會中，也將演出莫札特的D大調嬉遊曲、久石讓的龍貓，以及克勞斯‧巴德爾特的神鬼奇航等曲目。

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