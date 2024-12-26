藝術教育貢獻獎今頒獎 鄭善禧與陳輝東獲終身成就獎

藝術教育貢獻獎今日頒獎，教育部政次張廖萬堅（左2）頒發終身成就獎給鄭善禧（左3）及陳輝東（由家人代表，右4及右5），評審團召集人陳郁秀（左1）、教育部師藝司長武曉霞（右2）和藝教館長李泊言（右1）同賀。（教育部提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕第11屆「教育部藝術教育貢獻獎」今（26）日在藝術教育館舉行頒獎典禮，教育部政次張廖萬堅頒發「終身成就獎」，給國立台灣師範大學美術系名譽教授鄭善禧與台南市美術館榮譽董事長陳輝東。

今年有24所學校與團體、13位個人，共37件獲獎，教育部師藝司長武曉霞說明，該獎自103年設立以來，已累積表彰283個績優學校與團體，以及145位個人，充分肯定藝術教育推動者的努力。

請繼續往下閱讀...

師藝司科長彭寶樹說明，鄭善禧（92歲）師承多位中西畫名家，包括溥心畬、黃君璧、林玉山，專精於傳統水墨畫，且善於結合常民生活與校園敘事，並融入現代物件與多種技法，開創出獨具個人特色的創作風格，他也投入國小至大學藝術教育逾一甲子，秉持「工匠的身手，文人的頭腦」的理念，啟發學生對藝術的熱忱與思考能力，還出版「剪貼」、「體育示範圖解」等多本藝術教育著作，為推動台灣美術教育向下扎根與啟迪後進，樹立典範地位。

陳輝東先生（87歲）是台灣藝術教育的先驅與推廣者，其藝術創作涵蓋超過半個世紀，並在兒童美術教學上積累豐富經驗與成果，著有多部相關書籍。做為提倡全民美育的重要推手，在國際美育領域具有高度聲望與成就，從協助台南市立文化中心設立，到台南市美術館的籌備成立，無不展現其對國家藝術環境與人才培育的重大貢獻，陳輝東於日前辭世，由家人代領，但其終生致力於推動台灣藝術文化的努力與心血，為後世留下深遠影響。

此外，獲獎的雲林縣虎尾國中，保存推廣傳統民俗技藝，如兩廣醒獅團與布袋戲社團，傳承珍貴的文化遺產，還成立自造教育中心，結合AI科技開設手作創客課程，將傳統藝術與現代科技巧妙融合，成為校園藝術教育的重要特色。

彰化縣溪州鄉圳寮國小以在地自然與人文為基礎，發展「土川學」課程，將藝術與生活深度結合；宜蘭縣大同鄉寒溪國小著重泰雅族傳統舞蹈與編織技藝的傳承，讓學生深入了解並認同自己的文化。

國立台灣藝術大學古蹟藝術修護學系教授洪耀輝長期從事傳統木雕工藝教學，新竹縣無形文化資產傳統表演藝術客家八音之保存者賴義發，台中市梨山國中小校長洪永明以「無邊際的公民美學教育基地」等均獲肯定。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法