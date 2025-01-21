總預算三讀 李遠：文化部拿到的是充滿羞辱彈孔的招降書

文化部114年主管預算立院三讀，初步計算刪、凍內容一覽表。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕114年中央政府總預算文化部主管預算於昨日深夜表決完成，今（21）日三讀通過，經初步計算共刪除11億元、凍結34億元。

對此，文化部長李遠表示，在野黨對文化部進行史上最高的刪除及凍結，且多項不合理的刪除及凍結理由，可以說是對文化工作者的極度不尊重，李遠語重心長說，「在無止盡的羞辱後，收下這個處處都是彈孔的預算書。原本以為我們已經搶救回什麼，其實，我們拿到的還是一份招降書。」

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針對遭刪除的預算，文化部說明，除各機關國內外旅費、水電費、委辦費、特別費、一般事務費等的通刪數5.9億元外，另包括媒體宣傳5943萬全數刪除、公視及TaiwanPlus2.43億、中央社1600萬、黑潮計畫4000萬、表演藝術2000萬、中正紀念堂3000萬、聯合典藏庫房1億、對民間團體、藝文工作者等補助165萬等共5.1億元，合計刪除11億元。

其中，向國際發聲的媒體宣傳費用，以及讓世界看見台灣的文化黑潮，被全數或大幅刪減，形同要讓台灣文化引以為傲的內容在國際噤聲；而重建及保存台灣文化史料重要的聯合庫房預算，是以退場大學既有校舍轉型專業庫房，做為典藏及修護台灣作家手稿、畫作、攝影、電影作品等，也被全數刪除。

而在預算凍結部分，文化部及所屬單位與藝文館舍，遭受無差別的凍結30%業務費，文化部除須耗費更多時間精力寫報告，在尋求解凍的過程裡，也恐遭立法權無理的干涉，甚至主導行政方向。如李遠所言，形同讓文化部收下一份充滿羞辱彈孔的招降書。

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