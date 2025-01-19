文化黑潮砍14億 畫協理事長：藝術產業不應淪為政治惡鬥犧牲者

藝術產業不應淪為政治惡鬥犧牲者，畫廊協會理事長陳菁螢呼籲，立法院應重新審視減列「文化黑潮計畫」預算的相關提案。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕針對114年文化預算可能遭大幅刪減或凍結，尤其「文化黑潮計畫」減列逾14億元，引起藝術界的高度關注與深切憂慮，畫廊協會理事長陳菁螢今（19）日受訪表示，「藝術產業不應淪為政治惡鬥的犧牲者」。

114年文化部主管預算共計編列290億元，依日前通過的通刪數初估，已刪減約6.24億元，影響所及包含重大國際文化交流業務。然而，將於明日登場的表決議程中，還有多項與文化相關的刪減提案，總計約24億元，包括「文化黑潮計畫」將減列逾14億元。其中，補助台灣視覺藝術走向國際的中壯世代扶植及參與國際展會計畫，預算原編列1.49億元，在國民黨立委陳玉珍與林思銘提案中，將刪減1.34億元，等於刪掉9成，剩下1500萬。

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對此，畫廊協會今天急發聲明指出，黑潮計畫做為推動台灣藝術產業與國際接軌的重要政策，不僅為藝術創作者提供發表與展演的國際舞台，其影響更涵蓋國家文化品牌的塑造、國際文化交流的推廣及經濟產業的綜合效益。畫協呼籲立法院重新審視相關提案，並充分認識到藝術產業在促進經濟發展與文化價值傳播中的關鍵角色。

陳菁螢表示，其實台灣的這個經費跟亞洲其他國家相比並不算高，卻是爭取了很久，好不容易去年才上路。陳菁螢認為，過去1年黑潮計畫對國際交流的效果非常好，「可以說是我入行以來，第一次覺得可以這麼大步地走到國際上。」沒想到才1年，就馬上遇到預算可能被刪除的困境，陳菁螢對此感到很遺憾，「我們很希望能夠去挽回」。

由於日前楊力州等影視圈人士針對在野亂砍預算，號召聯合拍罷免片，竟被陳玉珍嗆「丟掉那隻要飯的碗」，問陳菁螢怕不怕也被陳玉珍嗆？陳菁螢則回應，政府的預算是全民的，文化界重不重要？不是陳玉珍一個人可以決定，「我認為我們有權利去爭取，所以我不會恐懼或擔心，我認為藝術界必須要團結出來，去爭取我們的權利。」

「藝術產業不應該淪為政治惡鬥裡面的犧牲者，我知道必須去號召跟爭取，」陳菁螢說，相較之下，藝術界算是聲量最小的，很少跟政治有直接關聯性，「但這次可以說，是我入行以來見到最大的一個浩劫。」

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