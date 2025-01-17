朱學恒強吻鍾沛君案判刑定讞 學者籲撤銷其總統文化獎

學者蕭文杰致函給總統府、文化總會及文化部，籲請撤銷朱學恆的總統文化獎。（翻攝自蕭文杰臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕名嘴朱學恒遭控於2022年在餐廳包廂內2度強吻、摟抱國民黨台北市議員鍾沛君，高院於去年11月14日判其11月徒刑，不予緩刑，朱學恒最快可能於本月發監入獄。對此，文化評論人蕭文杰主張應撤銷朱學恒的「總統文化獎」，並於今日寄出訴求信函給總統府、文化總會及文化部，文化總會則於今晚回應，將針對相關問題擬定因應辦法。

文化總會自2001年開始奉總統指示籌辦每2年1屆的「總統文化獎」徵選，盼望藉此發現並鼓舞在各個領域不斷努力、奉獻、深耕台灣，成就文化志業的典範，朱學恒則是於2005年獲頒總統文化獎青年創意獎。

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而與朱學恒同樣捲metoo案件的國家文藝獎得主撒古流．巴瓦瓦隆，昨日經屏東地方法院一審判決，依強制性交罪處4年6月徒刑，國家文化藝術基金會表示，將於22日送董事會討論是否撤銷撒古流的「國家文藝獎」。

蕭文杰今（17）日於臉書貼出相關的訴求信函，內容說明「一、朱學恆先生為2005年第三屆『總統文化獎青年創意獎』得主。因自身之慾望對女性強制猥褻。此案已於2024年經法院判刑11個月定讞。二、朱學恆先生之行為，已無法成為台灣社會之典範，嚴重違背台灣價值，請總統府盡速撤銷朱學恆總統文化獎並追回獎金。」

對此，文化總會表示，「對於朱學恒強制猥褻的作為，文總表示強力譴責。惟獲獎年代久遠，且總統文化獎相關辦法，並無撤銷得獎之規範，但文總未來將針對相關問題擬定因應辦法。」

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