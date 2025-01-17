在野凍刪減預算將成文化浩劫 出版界發起聯署籲停止

書店及出版業以「頭痛何須砍頭？不合理的預算凍結與刪減提案＝書店與出版業的文化浩劫」發起連署。（翻攝自連署連結）

〔記者凌美雪／台北報導〕立法委員以不充分的理由提出多項文化預算凍結和刪減，將對文化產業造成無法挽回的傷害，繼文化圈聯署反對刪除公視預算之後，書店及出版業也以「頭痛何須砍頭？不合理的預算凍結與刪減提案＝書店與出版業的文化浩劫」，發起連署，對此表達強烈反對。包括團體、書店業、出版業、作家及個人工作者等，目前連署相當踴躍。

連署聲明中指出，粗暴的預算削減，將使書店和台灣出版業的創意與活力受到無法彌補的打擊；書店停業的原因應通過政策調整來解決，而非削減預算，切斷創作者與出版業的生機。

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文化禮金政策對書店與出版業有明顯支持效果，能促進年輕人文化消費並培養閱讀習慣，是推動文化發展的關鍵措施。刪減文化裡金預算，不僅削弱政策效益，還會進一步壓縮書店產業及文化推廣空間。此外，國圖、國美館及國資圖業務費若被大幅凍結預算，是反文明的野蠻人之舉。這樣的行為將癱瘓文化機構，並對書店與出版業造成毀滅性影響。

​聲明中還說，「我們強烈反對立法委員進行不合理的預算凍結與刪減提案，此舉不僅辜負選民託付，阻礙台灣進步，違背世界文明潮流，更將對文化產業、書店生態與出版業發展造成難以回復的長遠傷害。呼籲立法院維持文化產業的基本支持，保障書店、出版業及文化機構的正常運作，並避免對台灣文化發展造成不可挽回的損害。」

連署表格詳於連結（https://reurl.cc/mRNGEM）。

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