103歲老農郝長興放下鋤頭拿毛筆 寫書法展現人生智慧

嘉義103歲老農郝長興（中）放下鋤頭改拿毛筆，書法作品很生活化。左為中埔鄉長李碧雲、右為郝長興次子郝鳳霽。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕人生80歲才開始！嘉義縣中埔鄉現年103歲老農郝長興，年輕時從軍隨國民政府來台，36歲退伍，與妻子務農養育一家，80歲卸下負擔家庭經濟重擔，放下鋤頭改拿毛筆，自學練就一手甲骨文、篆體書法功夫，結合中國古詩詞及生活經歷，寫下百餘幅書法作品，展現人生豐富的資歷與智慧。

103歲郝長興（右）80歲起自學書法。（記者王善嬿攝）

嘉義縣中埔鄉公所去年11月獲文化部補助50萬元，公所配合100萬元，共花150萬元整修嘉檳文化館，邀請郝長興舉辦「妙筆生花」個展，成為重新開館後首個展覽，展期即日起到元月24日，日前舉行書法展開幕活動。

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郝長興喜愛以篆書、甲骨文為書寫書法的題材。（記者王善嬿攝）

中埔鄉長李碧雲說，嘉檳文化館成立至今已17年，為了提供更優質的展示空間，讓藝術品有更好展現，去年11月閉館進行整修，不只整理室外環境，全館外觀、內裝及地板都重新整理，並增設海報展示櫃、霧面玻璃飾板等；去年發放重陽節敬老金，在郝長興家中發現其書法了得，邀請舉辦重新開館首個展覽。

郝長興書法作品「順天」。（記者王善嬿攝）

郝長興說，80歲前為了家庭、養育兒子的生活打拚，80歲之後卸下負擔家庭的重擔，而有餘裕從事自己有興趣、喜歡的事，而提筆寫書法。

郝長興次子、阿里山百合生產合作社理事主席郝鳳霽說，爸爸大半輩子為了家庭而活，與媽媽拉拔4名子女長大，80歲後發展興趣、提筆自學書法，初學時每天練習，透過每幅作品與歷史對話，藉由此次展覽，分享父親對生命、藝術的熱情與感動。

郝長興孫女郝黎明說，爺爺寫的書法作品逾百幅，因認為甲骨文、篆體等文字蘊藏古人的智慧與情感，多以中國古詩詞為書寫靈感，融入自身對生活的感悟創作，作品樸實中帶有靈性。其中一幅作品「順天」，獲得嘉義市文藝作家協會作品認證。

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