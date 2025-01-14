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聯邦美術獎頒獎 19歲首獎讓李遠吃驚：怎麼那麼厲害！

2025/01/14 18:00

聯邦銀行33週年行慶暨聯邦文教美術獎頒獎典禮，文化部長李遠出席致詞。（記者胡舜翔攝）聯邦銀行33週年行慶暨聯邦文教美術獎頒獎典禮，文化部長李遠出席致詞。（記者胡舜翔攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕已有27年歷史的「聯邦美術獎」頒獎典禮，今（14）日下午在內湖自由廣場國際演藝廳，連同聯邦銀行33週年行慶一起舉行，主辦單位聯邦銀行暨聯邦文教基金會董事長林鴻聯、協辦《自由時報》副社長陳進榮皆出席頒獎，另邀請到文化部長李遠頒發3項大獎。

李遠於致詞時表示，上一次與林鴻聯董事長見面，是在林榮三文學獎頒獎典禮，一個是文學、一個是美術，花很長的時間來鼓勵這兩個領域的新人，「所以我覺得聯邦銀行也好、自由時報也好，是非常有眼光的。」

聯邦銀行33週年行慶暨聯邦文教美術獎頒獎典禮，文化部長李遠（右）頒發聯邦美術印象大獎給首獎得主吳羽宸。（記者胡舜翔攝）聯邦銀行33週年行慶暨聯邦文教美術獎頒獎典禮，文化部長李遠（右）頒發聯邦美術印象大獎給首獎得主吳羽宸。（記者胡舜翔攝）

李遠特別指出，聯邦美術獎27年來提拔了非常多新秀；此次新人獎5個得獎者裡面，有4個是千禧年之後才出生，也就是大概才20歲左右，但讓他最吃驚的是，沒有年齡限制的印象大獎，首獎是2005年出生，大概19歲，「我看得心驚膽跳，現在年輕人怎麼那麼厲害！這麼早就開始在藝術領域表現這麼好的能力，你從他們的身上，可以看到台灣未來在文化與藝術上的種種可能。」

李遠還提到，他在典禮的影片上看到聯邦銀行長期以來在ESG永續方面的努力與貢獻，讓他興起也要在文化領域辦一個與ESG相關的獎，獎勵所有民間自動自發的企業，運用他們的能力、財力與影響力，協助台灣文化走進全世界，李遠說，台灣的國力，無論是科技或經濟表現，都受到全世界關注，而在聯邦美術頒獎的現場，他看到台灣文化的可能性，因此特別感謝聯邦銀行能持續且比政府還努力地辦這種美術獎，文化部也會再努力。

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