國家文藝獎得主撒古流疑涉性侵案一審出爐 桂冠去留22日討論

國家文藝獎得主撒古流．巴瓦瓦隆疑涉性侵案一審判決4年6月徒刑。針對其國家文藝獎桂冠是否應撤銷？國藝會將於下週董事會討論。（資料照）

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原民藝術家撒古流涉性侵 屏院判4年6月徒刑

〔記者凌美雪／台北報導〕排灣族藝術家、國家文藝獎得主撒古流．巴瓦瓦隆疑涉性侵案，經屏東地方法院審理，今（16）日一審判決出爐，依強制性交罪處4年6月徒刑，可上訴。對於外界關注撒古流的「國家文藝獎」是否會被撤銷？主辦國家文化藝術基金會表示，將於22日送董事會討論。

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撒古流於2018年獲得第20屆國家文藝獎，原本將於2022年代表台灣參加威尼斯雙年展，同時受邀參加德國卡塞爾文件展。不料在2021年的metoo風潮裡，撒古流驚爆被2女指控性侵。對此，兩項國際大展的台灣主辦與贊助單位，北美館與國藝會，先後取消撒古流的參展計畫與贊助，但「國家文藝獎」的桂冠，目前則尚未處置。

撒古流於2022年9月21日遭檢方依妨害性自主罪嫌提起公訴；國藝會於2022年12月15日的董事會中，針對撒古流的案件，時任董事之一的胡永芬提出建議：「如經法院判決定讞後，建請下屆董事會依本會國家文藝獎設置辦法之相關規定，提出討論審議後續相關事宜。」

今日一審判決出爐後，是否取消撒古流的國家文藝獎桂冠？國藝會表示，將依據《國家文藝獎設置辦法》第九條第七項規定：「本基金會董事會得依其權責就國家文藝獎相關重大事項予以審議或核定」，於1月22日舉行之董事會中就本案進行討論。

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