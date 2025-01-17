自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

在野凍刪減文化預算 北教大副教授楊宗翰籲：列出實際數字與詳細比較

2025/01/17 17:47

北教大語創系副教授楊宗翰。（資料照，記者胡舜翔攝）北教大語創系副教授楊宗翰。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕立法委員以不充分的理由提出多項文化預算凍結和刪減，書店及出版業也以「頭痛何須砍頭？不合理的預算凍結與刪減提案＝書店與出版業的文化浩劫」，發起連署表達強烈反對。

北教大語創系副教授楊宗翰表示，在寒冷的冬天看到文化部政務次長李靜慧拍攝影片，懇請大家支持遭立法院刪除或凍結的預算。他覺得渾身打顫，內心酸楚。更讓人寒心的是，「網路上流竄的惡評與酸言，往往用一、兩句話抹煞幾年間甚至幾個世代的努力，更彷彿把藝文人士都貶為街邊乞丐、出版各上中下游則早該走入歷史灰燼。」

楊宗翰說：｢我完全可以理解圖書界或藝文圈發起的連署，但也想要提醒：被無端羞辱時，更大聲地羞辱回去，不會是最佳的溝通之道。」面對無理的統刪或惡意的質疑，楊宗翰提到，可以拿起筆、誦為詩、演成劇、譜作歌，留下一些記錄與作品，用創作者與文化人擅長的語言文字來嘗試說服對方。

楊宗翰呼籲，文化部可藉此時機列出更多實際數字與詳細比較，讓外界知道為何預算要如此編列，藝文產業又可以因為今年度的安排，得到怎麼樣的實質挹注。他說明，「這次文化部總預算的卡關及藝文人士的聲援，恰好讓全體納稅人認識到這個機構的工作性質與存在必要。「文化部要更努力地說服那些反對者：文化是每位國民切身之事，文化部絕對不會也不能是『文宣部』，這個機構的存在終究是為文化而服務。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應