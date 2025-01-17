在野凍刪減文化預算 北教大副教授楊宗翰籲：列出實際數字與詳細比較

北教大語創系副教授楊宗翰。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕立法委員以不充分的理由提出多項文化預算凍結和刪減，書店及出版業也以「頭痛何須砍頭？不合理的預算凍結與刪減提案＝書店與出版業的文化浩劫」，發起連署表達強烈反對。

北教大語創系副教授楊宗翰表示，在寒冷的冬天看到文化部政務次長李靜慧拍攝影片，懇請大家支持遭立法院刪除或凍結的預算。他覺得渾身打顫，內心酸楚。更讓人寒心的是，「網路上流竄的惡評與酸言，往往用一、兩句話抹煞幾年間甚至幾個世代的努力，更彷彿把藝文人士都貶為街邊乞丐、出版各上中下游則早該走入歷史灰燼。」

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楊宗翰說：｢我完全可以理解圖書界或藝文圈發起的連署，但也想要提醒：被無端羞辱時，更大聲地羞辱回去，不會是最佳的溝通之道。」面對無理的統刪或惡意的質疑，楊宗翰提到，可以拿起筆、誦為詩、演成劇、譜作歌，留下一些記錄與作品，用創作者與文化人擅長的語言文字來嘗試說服對方。

楊宗翰呼籲，文化部可藉此時機列出更多實際數字與詳細比較，讓外界知道為何預算要如此編列，藝文產業又可以因為今年度的安排，得到怎麼樣的實質挹注。他說明，「這次文化部總預算的卡關及藝文人士的聲援，恰好讓全體納稅人認識到這個機構的工作性質與存在必要。「文化部要更努力地說服那些反對者：文化是每位國民切身之事，文化部絕對不會也不能是『文宣部』，這個機構的存在終究是為文化而服務。」

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