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國家文藝獎得主 台灣詩人李魁賢逝世享壽87歲

2025/01/15 19:39

台灣詩人李魁賢。（資料照，記者陳逸寬攝）台灣詩人李魁賢。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣詩人李魁賢今日上午逝世，享壽87歲。李魁賢的兒子與本報記者證實，「父親於1月15日凌晨5、6點時心因性衰竭，於家中離世。後事希望可以低調，也謝謝大家的關心。」

李魁賢，筆名楓堤，1937年出生於日治台北市太平町，亦即現今涼州街，不過他的祖籍卻是淡水。李魁賢於台北工業專科學校（現國立台北科技大學）主修化學工程，後於教育部歐洲語文中心主修德文，曾任輪胎廠助理工程師、台肥南港廠工程師、設計公司廣告文案企畫、國際專利法律事務所副總經理等職，亦曾任台灣筆會會長，國家文化藝術基金會董事長、世界詩人運動組織亞洲副會長。

李魁賢為台灣著名詩人、文化評論人、翻譯家，同時享譽台灣及國際詩壇，其詩作、譯作等身，除了在台灣發表之外，也發表於中國、美國、菲律賓、香港等地，詩作被翻譯並在日本、韓國、加拿大、紐西蘭、荷蘭、南斯拉夫、羅馬尼亞、印度、希臘、美國、西班牙、蒙古等國發表。

李魁賢自小熱愛文學，16歲在《野風》雜誌發表詩作，超過一甲子依然筆耕不輟，創作橫跨小說、散文、評論、翻譯等，堪稱文學界述作最勤的模範生。在國立台灣大學夜間補習班進修語言課程，分別學習英語、德語、日文三種不同語言，後來因為工作需要也進修法文。

李魁賢獲獎無數，除了台灣文壇的諸多獎項，如吳濁流新詩獎、巫永福評論獎、笠詩刊評論獎、行政院文化獎、國家文藝獎、吳三連獎等；也獲得外國的文學獎項，如英國國際詩人學會傑出詩人獎、印度千禧年詩人獎。李魁賢曾在2001年、2003年、2006年三度獲國際詩人學會（International Poets Academy）推薦提名為諾貝爾文學獎候選人，也是台灣第一位被提名諾貝爾獎的詩人。

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