75歲地政士陳文珍個人首次油畫展 蘆墩文化中心登場

75歲的陳文珍，60歲才開始學畫，作品曾獲玉山美術獎等肯定。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕75歲的陳文珍，60歲開始學畫，作品榮獲今年南投縣玉山美術獎，並曾獲得2024京都MADF作品展金牌等肯定，今天在台中市葫蘆墩文化中心舉辦個人首次油畫展，曾學習水墨、油畫及膠彩畫的她， 誓言要結合三者創作出獨特的藝術作品，80歲再開一次畫展。

陳文珍是一名地政士，她笑說，因女人愈老愈不值錢，但當藝術家愈老愈值錢，60歲時，心血來潮跟啟蒙老師葛憲能學習水墨畫，開始走上藝術創作的路，曾多次舉辦水墨畫展；5年前再拜師方鎮洋學習油畫，今天在台中市葫蘆墩文化中心舉辦個人首次油畫展；最近她又開始向陳玉美老師學習膠彩畫。

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陳文珍說，創作過程，她最感謝的3位貴人，第一位就是啟蒙老師葛憲能，讓她60歲開始學習水墨畫；第二位是方鎮洋老師，因為一個機緣，她跟方老師學習油畫；第三位則是陳玉美老師，帶領她進入膠彩畫的世界。

陳文珍說，藝術是不分領域、不停地創作，她的夢想是結合水墨、油畫及膠彩等最好的表現方式，創立另一種風格的藝術作品，並誓言80歲要再開畫展。

陳文珍個人油畫展，目前在台中市葫蘆墩文化中心展出，吸引民眾到場觀賞。（記者歐素美攝）

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