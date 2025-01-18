神祕彈藥庫開箱 嘉義淺山野藝術行動揭幕

嘉義淺山野藝術行動在番路鄉彈藥庫 H14棟舉辦。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣政府18日起於番路鄉彈藥庫 H14棟舉辦為期7天的「嘉義縣社區型地方創生-淺山野藝術行動」成果展，神秘彈藥庫以藝術開箱，今天上午的開幕式由副縣長劉培東主持，配合開幕式登場的還有別具一格的淺山市集，提供咖啡茶點以及林下經濟與工藝相關產品，彈藥庫裡外都熱鬧非凡。

嘉義淺山野藝術行動以藝術開箱神祕彈藥庫。（記者蔡宗勳攝）

「社區型地方創生-淺山野藝術行動」是嘉義縣政府綜合規劃處因應國發會地方創生所開創的一條實驗路徑，目標是要把區域內原本各自努力的組織、社群整合起來，在行動中強化共好的精神；並透過田野採集以及藝術共創的過程，重新「認識地方、看見自己」。

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嘉義淺山野藝術行動以書法展出老人家的「心內話」。（記者蔡宗勳攝）

計畫主持人許芳瑜指出，成果展讓前身為軍事禁區的彈藥庫搖身一變成為藝術展場，八大主題分別是淺山事、淺山味、淺山色、淺山笑、淺山線、淺山音、淺山香與淺山曳，所有作品都取材自地方，由中埔、番路鄉民跨世代、跨鄉鎮與年輕新銳藝術家共同創作而成。

嘉義淺山野藝術行動的淺山市集。（記者蔡宗勳攝）

劉培東表示，用藝術的形式來詮釋地方的DNA非常令人驚艷，當身旁一草一木轉化為藝術作品，我們才驚覺它的獨特與美麗，而透過這個過程所連結的社會網絡是後續邁向創生行動的重要資產，這次的成果展只是一個起點，未來要讓這裡的資源被更多人看見，讓嘉義的淺山地區成為文化與自然共存、傳統與創新交融的典範。

淺山市集展售木製工藝品。（記者蔡宗勳攝）

番路陸軍第五彈藥儲備庫是在823砲戰後為了台灣本島備戰而興建的彈藥庫建築群，共有46棟，後因軍事部屬等因素，彈藥在2016年左右清空，土地建物移撥給番路鄉公所，其中有3棟登錄為嘉義縣歷史建築。

別具一格的淺山市集。（記者蔡宗勳攝）

番路鄉長蕭博勝說，彈藥庫建築群做為軍事設施屬神秘地區，希望透過這次淺山野藝術行動讓大家親近，成為番路未來的觀光亮點，帶動地方發展。

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