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兩盤內容一樣的壽司 哪盤才是正確吃法

2025/01/20 18:11

〔記者魏伶如／台北報導〕現在是日本鮪魚季的開始，日本今年豐洲市場開市時的一番（第一優）鮪魚競標，結果276公斤的一頭青森大間鮪魚，以史上第二高價的兩億日圓得標。旅日作家劉黎兒吃到同樣參加初物競標的大間鮪魚，美味的壽司套餐只要1000日圓。

海苔捲在右手邊。（劉黎兒攝）海苔捲在右手邊。（劉黎兒攝）

鮪魚握壽司在右邊。（劉黎兒攝）鮪魚握壽司在右邊。（劉黎兒攝）

在劉黎兒提供兩張一模一樣的壽司照片，只有左右位置不同，大家來猜猜哪一張才是正確的擺法？

正解是海苔捲應該是在左邊、鮪魚握壽司在右邊（下圖）。

這是以一般習慣用右手的吃客來判定。也就是說正確吃法要先吃鮪魚握壽司，最後才吃海苔捲壽司。劉黎兒解釋，因為愈需要注意新鮮度的要先吃，物比較沒鮮度問題，而且海苔味道比較濃，要擺在最後吃。而且為了讓定價低些，物算是充物的角色，去店內現點握壽司，通常也是最後不是很飽，才會再點物。

如果是左撇子，上面兩張圖，店家上菜時，就會把鮪魚握壽司朝左邊擺，方便客人先挾取。

生魚片拼盤，大抵則是從白肉魚先吃，因為通常白肉魚味道淡薄，先吃紅肉魚，就吃不出白肉魚的好。

所以下次吃壽司，就可吃出點行道喔。

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