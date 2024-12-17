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助閒置樂器找到新主人 教育部樂器銀行今年服務64校

2024/12/17 18:01

新北市柑林國小有105年悠久歷史，在汐止夢想社區支持下，成立森巴鼓打擊樂團。（教育部提供）新北市柑林國小有105年悠久歷史，在汐止夢想社區支持下，成立森巴鼓打擊樂團。（教育部提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕助閒置樂器找到新主人，教育部樂器銀行今年收到667件捐贈樂器，成功媒合437件，服務64所學校，舉辦19場音樂講座及夏令營，更首次與金門的音樂協會合作，解決金門樂器維修與運輸不便問題，並攜手澎湖縣馬公國中，派遣維修師支援當地國樂社團，建立標準維修作業流程，確保樂器維修資源的長期支持。

教育部師資培育及藝術教育司科長彭寶樹說明，教育部委託實踐大學音樂系辦理「樂器銀行─樂器媒合維修交換系統資源庫」已9年，收到逾4,000件民間團體及產業界捐贈樂器，扶持偏遠地區學校的音樂教育，讓學童得到樂器並學習音樂。

台中市大甲區東明國小坐落在稻田和芋頭田的鄉間小路旁，地處偏遠，全校學生僅47人，老師陳雅薇與張玉潔看到偏遠地區學童的需求，希望孩子透過學習弦樂建立自信，自97年起開啟東明國小的提琴教育，16年來不辭辛勞從彰化跨縣市來回授課，學生們也不負老師的熱情與堅持，課後用紙板裁剪成提琴形狀紙上練習，在全校師生努力下，於104年正式成立「東明愛樂樂團」，且得到樂器銀行的樂器媒合資源。

「東明愛樂樂團」陸續收到4把大提琴及2把低音提琴，使樂團編制逐步完備，後續更成立教師團與校友團，讓畢業校友回到校園傳承音樂種子，今年還受邀參加歐洲節等多達9場音樂活動，今日成果會中也演奏「川流不息」，象徵學習音樂的堅持與熱愛。

教育部委託實踐大學音樂系辦理樂器銀行已9年，媒合4,000件樂器給學校學童。（教育部提供）教育部委託實踐大學音樂系辦理樂器銀行已9年，媒合4,000件樂器給學校學童。（教育部提供）

新北市雙溪的柑林國小有105年悠久歷史，因人口外移嚴重，全校學生僅剩12人，在汐止夢想社區支持下，成立森巴鼓打擊樂團，為孩子們開啟一扇通往音樂的窗，透過樂器銀行媒合6把民謠吉他及1組爵士鼓後，孩子們得以接觸更多樣化的音樂形式，108年起在新北市學生音樂比賽中皆獲得優等佳績，今日在會中演奏台灣民謠〈丟丟銅仔〉，校方期許以音樂為橋梁，讓柑林國小成為文化傳承的核心力量。

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