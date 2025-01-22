核工教授梁正宏年過六旬成攝影新星 5年勇奪東京紐約攝影大獎

清大梁正宏教授所拍的「Fun with chasing bubbles」獲得NYPA紐約國際攝影大賽銀牌。（清大提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學核工所教授梁正宏年過6旬，以62歲年齡之姿當攝影新生，不到3年就勇奪日本東京及美國紐約等國際攝影大獎，梁正宏原本是攝影的門外漢，沒想到短短5年，從一竅不通到獲得國際大獎，可說是最受矚目的攝影「新星」。

這張老梅綠石槽是梁正宏教授剛開始挑戰無人機空拍的作品。（清大提供）

「2024年對我來說是充滿驚喜的一年。」梁正宏說，去年他在IPA國際攝影大賽、PX3法國巴黎攝影大賽等8項賽事獲獎連連。最大的驚喜是2024年的12月，在TIFA東京國際攝影大賽拿到3銀、1銅、3榮譽獎，並在NYPA紐約國際攝影大賽榮獲2金、13銀、3榮譽獎的傲人佳績。

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特別的是，獲獎的照片竟是出自一雙先天辨色異常（色弱）的攝影之眼，梁正宏說，他從小就對美的事物特別有感觸，喜歡畫畫，總被老師誇獎「用色大膽」，當年還差點進了師大美術系。但某次化學實驗，他對試紙顏色的判讀和同學都不一樣，這才知道他的眼睛原來有辨色異常的問題。

清大核工所教授梁正宏所拍攝的「鍾馗煬火」榮獲NYPA紐約國際攝影大賽金牌肯定。（清大提供）

雖是當教授，但他持續寫作並投稿，因一次西藏旅遊的見聞被退稿，成了他學習攝影的契機。就因不服氣編輯那句「這世界會拍照的人多的是」，於是他拿起相機，開始挑戰國內各大攝影學會舉辦的賽事，每個月被交件時間追著跑。他打趣地說：「簡直比做研究還辛苦。」好在他用照片證明了辛苦總會開花結果。

梁正宏去年獲國際影藝聯盟博學會士（EFIAP）榮銜，太太陪著他出席典禮，看到盛大場面才驚訝問道：「原來你那麼厲害？」他也分享，他追求的是一個能讓自己感動的畫面，「就算拍了8個鐘頭，只有1張照片能用，我也甘願。」因為他相信，人生沒有白走的路，每一步都算數。

清大核工所教授梁正宏說，他所追求的不過是一個能讓自己感動的畫面，「就算拍了8個鐘頭，只有1張照片能用，我也甘願。」（清大提供）

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