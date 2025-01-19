風城美展開幕 112位在地藝術家帶來藝術盛宴

風城美展開幕，由112名在地藝術家帶來藝術盛宴。（記者蔡彰盛攝）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市年度藝術盛會「第23屆風城美展」今（19）日在新竹241藝術空間盛大開展，今年共有112件作品參展，是歷年來參展作品最多的一屆，即日起展至2月23日，市府邀請親子趁寒假期間，前往欣賞竹市的藝術美學。

文化局說明，此次展覽匯聚112位不同世代的在地藝術家，共同展出涵蓋七大類的藝術創作，題材從自然到幻想、具象到抽象，包羅萬象，參展作品包含書法、水墨、膠彩、油畫、水彩、攝影及綜合媒材等七大類，主題涵蓋風景、人物、超現實、抽象、動物及傳統文化等多元內容。由資深藝術名家與新竹美展竹塹獎的新銳藝術家共同呈現，為市民帶來一場精采的藝術饗宴。

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今日活動現場邀請竹市水源國小絲竹國樂團演奏《沙漠玫瑰》，增添濃厚年味。此外「春節書寫活動」包含名家揮毫，由王晴頌、黃綠堂及姚植傑老師主筆；創意春聯則由王怡臻與王詩惠老師陪同孩童共創；另有曾雪梅老師及竹塹年畫社帶領的版印年畫製作體驗。2月8日推出「蛇麼都好」新年花燈活動，2月16日則有手作「出蛇入畫」版印年畫工作坊，歡迎民眾報名。

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