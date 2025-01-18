竹縣新瓦屋迎春裝置藝術「響家」今起見客

新竹縣竹北新瓦屋客家文化保存區今年迎春推出「響家」的裝置藝術，今天開展的起手式就是舉辦百人辦桌，號召遊子歸鄉。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北新瓦屋客家文化保存區迎春的「2025福客慶豐年」裝置藝術展，今年以「響家」為題要號召遊子歸鄉，今起見客將展到2月16日為止。創作者郭奕臣用「新瓦屋+蛇年意象」發想，使用瓦片、音樂盒等媒材，設計出這個名為「響家」的裝置藝術，用聲音連結年節故事，要在農曆春節前勾起觀者的鄉愁，催促大家加緊腳步返鄉跟親友團聚。

新竹縣竹北新瓦屋客家文化保存區今年迎春推出「響家」的裝置藝術，今天開展的起手式就是舉辦百人辦桌，號召遊子歸鄉。（記者黃美珠攝）

「響家」裝置藝術今天的「開箱」儀式，就用國人熟悉的「百人辦桌」當做起手式，於今天中午在新瓦屋忠孝堂前席開10桌，因為活動名稱就叫做「想家的味道~百人辦桌」，由縣長楊文科帶頭舉杯宣布熱鬧開席。現場另設計有「瓦瓦的回家之旅」、「瓦瓦肖像畫」等趣味體驗，呼應這個裝置藝術。

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辦桌之後，今、明2天的新瓦屋設有超過40攤的「春味市集」，提供客家美食、復古遊戲等盡展Hakka年節氛圍的攤商。

新竹縣竹北新瓦屋客家文化保存區今年迎春推出「響家」的裝置藝術，今天開展的起手式就是舉辦百人辦桌，號召遊子歸鄉。（記者黃美珠攝）

另外今天區內各店家還有「串串門」活動，先從中午12點起，給不限金額的消費者1枚活動貼紙，集滿3色貼紙者，下午2點以後就可參加刮刮樂，拚一把把原木板凳、或獨一無二的「寫一首詩元宵提燈」等特色好禮帶回家的機會。

而東興圳作為新瓦屋的「鄰居」，今明2天也有「東興圳光藝節x年前派對」，邀請到花蓮傑出表演團隊莊國鑫原住民舞蹈劇場、山東野表演坊，並安排有小朋友最喜歡的泡泡派對，並有人氣歌手黃奕儒、江晟榮、The Plane Plan、史東stone接力演出。

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