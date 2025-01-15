清大教授彭煥勝《客雅溪畔話竹師》見證合校始末與新竹師資培育史

清華大學與新竹教育大學合校8年多，清大教育與學習科技學系教授彭煥勝發表「客雅溪畔話竹師」新書，35萬字見證合校始末與新竹小學師資培育史。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學與新竹教育大學合校8年多，兩校歷經磨合期，教育學院預計明年搬進清大校區，而教育與學習科技學系教授彭煥勝花6年時間完成新書《客雅溪畔話竹師》，除描述兩校合校過程與磨合，也完整呈現新竹小學師資培育歷史，內容包括訪談123名校友，述說竹教大故事，更有嚴謹的學術價值，更是首本將頂尖大學與師資培育教育大學合校完整呈現的新書，兼具歷史性及可讀性。

清華大學與新竹教育大學合校8年多，清大教育與學習科技學系教授彭煥勝發表「客雅溪畔話竹師」新書，35萬字見證合校始末與新竹小學師資培育史，也吸引100多名校友回母校參與。（記者洪美秀攝）

彭煥勝說，他本身是竹教大校友，也曾擔任清大教育與學習科技學系主任，躬逢兩校合校過程，能代表竹教大書寫及保留這段歷史過程，他與有榮焉，這6年來除訪談123名校友，更透過一次次的修改與確認，完成35萬字的新書，期見證新竹小學師資培育歷史，成為記錄竹教大發展的校史書。

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彭煥勝說，台灣共有9所師範教育體系的大學，但隨著合校潮，如今僅剩台中教育大學與國立台北教育大學仍獨立延續師資教育體系，此書有別於過去校史多是史料的堆積，他透過故事穿插及照片說明，像是校徽校旗及校樹等照片，可讓校友與讀者一窺發生在竹教大校園內的人事物，進而產生共鳴感，更是首本頂尖大學與教育大學合校紀錄的新書。

彭煥勝說，今天除是新書發表，更是竹教大校友回娘家的日子，吸引100名校友回到清大南大校區（原竹教大校區），期許透過新書發表聯繫校友情感，更感謝順天建設董事長柯興樹支持及贊助這本書的完成，他也在今天捐出200本書進行義賣，所得將做為清大教科系學生獎助學金與急難救助金之用，今天義賣金額共11萬6千元。

彭煥勝說也提到，明年教育學院就要搬進清大校本區，原竹教大校區雖有校史館，但僅有工友打掃，幾乎沒在運作，期許清大校方能重視南大校區的歷程與發展，做完整的規畫，不要讓南大校區資源被閒置。

清華大學與新竹教育大學合校8年多，清大教育與學習科技學系教授彭煥勝發表「客雅溪畔話竹師」新書，35萬字見證合校始末與新竹小學師資培育史。（記者洪美秀攝）

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