自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

「新瓦屋福客慶豐年」裝置藝術展 百人辦桌1/18熱鬧開席

2025/01/15 14:54

2025年「新瓦屋福客慶豐年」規畫超過40組攤商，邀請民眾1月18、19日來新瓦屋逛逛。（新竹縣政府文化局提供）2025年「新瓦屋福客慶豐年」規畫超過40組攤商，邀請民眾1月18、19日來新瓦屋逛逛。（新竹縣政府文化局提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕2025年新瓦屋福客慶豐年」裝置藝術展暨系列活動，這個週六（18日）到2月16日懷舊登場！今年以「響家」為主題，邀請藝術家郭奕臣融合新瓦屋客家文化保存區特色及蛇年意象，利用瓦片及音樂和等媒材設計裝置藝術。這次更特別辦理「百人辦桌」主場活動，搭配DIY、春味市集等，邀請大家回家吃飯，感受新瓦屋「家」的溫暖。

藝術家郭奕臣示範利用裝置玩音樂。（新竹縣政府文化局提供）藝術家郭奕臣示範利用裝置玩音樂。（新竹縣政府文化局提供）

縣府文化局表示，今年新瓦屋福客慶豐年」活動，設計「響家」裝置藝術，透過在地故事與聲音的連結，勾起民眾年前的思鄉情愁。「響家」裝置藝術18日開展，搭配主場活動「想家的味道——百人辦桌」中午熱鬧開席，同樣以「想家」為出發點，邀請大家一起回到新瓦屋感受家的溫暖。

文化局長朱淑敏表示，「辦桌」也是「伴桌」，讓參與的每個人都能重溫團圓的溫暖，大家一起坐下來好好吃頓飯，享受來自心底的思念與感動。另外，結合「響家」裝置藝術，園區內也設計「瓦瓦的回家之旅」及「瓦瓦肖像畫」等趣味體驗，18日當天將在新瓦屋故事館旁辦理2場「樹下說故事」活動。

為增添年節氣氛，新瓦屋設置「春味市集」，包含客家美食及復古遊戲攤位等超過40組攤商，讓大小朋友感受最Hakka的年節氛圍，同時邀請園區店家共同辦理串串門活動，1月18、19日完成指定任務，還可參加刮刮樂遊戲，有機會把原木板凳、獨一無二「寫一首詩元宵提燈」等特色好禮帶回家！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應