「新瓦屋福客慶豐年」裝置藝術展 百人辦桌1/18熱鬧開席

2025年「新瓦屋福客慶豐年」規畫超過40組攤商，邀請民眾1月18、19日來新瓦屋逛逛。（新竹縣政府文化局提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕2025年「新瓦屋福客慶豐年」裝置藝術展暨系列活動，這個週六（18日）到2月16日懷舊登場！今年以「響家」為主題，邀請藝術家郭奕臣融合新瓦屋客家文化保存區特色及蛇年意象，利用瓦片及音樂和等媒材設計裝置藝術。這次更特別辦理「百人辦桌」主場活動，搭配DIY、春味市集等，邀請大家回家吃飯，感受新瓦屋「家」的溫暖。

藝術家郭奕臣示範利用裝置玩音樂。（新竹縣政府文化局提供）

縣府文化局表示，今年「新瓦屋福客慶豐年」活動，設計「響家」裝置藝術，透過在地故事與聲音的連結，勾起民眾年前的思鄉情愁。「響家」裝置藝術18日開展，搭配主場活動「想家的味道——百人辦桌」中午熱鬧開席，同樣以「想家」為出發點，邀請大家一起回到新瓦屋感受家的溫暖。

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文化局長朱淑敏表示，「辦桌」也是「伴桌」，讓參與的每個人都能重溫團圓的溫暖，大家一起坐下來好好吃頓飯，享受來自心底的思念與感動。另外，結合「響家」裝置藝術，園區內也設計「瓦瓦的回家之旅」及「瓦瓦肖像畫」等趣味體驗，18日當天將在新瓦屋故事館旁辦理2場「樹下說故事」活動。

為增添年節氣氛，新瓦屋設置「春味市集」，包含客家美食及復古遊戲攤位等超過40組攤商，讓大小朋友感受最Hakka的年節氛圍，同時邀請園區店家共同辦理串串門活動，1月18、19日完成指定任務，還可參加刮刮樂遊戲，有機會把原木板凳、獨一無二「寫一首詩元宵提燈」等特色好禮帶回家！

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