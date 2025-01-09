新竹新復珍戲院吹熄燈號！情人節前夕結束營業

新竹又一時代的眼淚吹熄燈號！新復珍戲院宣佈將在2月13日情人節前結束營業。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市又一「時代的眼淚」將吹熄燈號！在地120年的新復珍餅店附設戲院，今天貼出公告，因疫情衝擊和影音串流平台的普及，觀影習慣發生重大改變，讓電影院的經營面臨重重挑戰。經過深思熟慮，遺憾決定新復珍戲院114年2月13日正式結束營業。此消息一出，讓許多愛好二輪電影的影迷都歎息，以後新竹只剩巨城和大遠百有影城，要看二輪電影及經典電影已找不到電影院了。

擁有120年以上歷史的新復珍位在新竹市最熱鬧的城隍廟周邊，原是以竹塹餅出名的老店新復珍商行為主，而其樓上是新竹市唯一的二輪戲院新復珍戲院，但也不敵大型電影院及串流影音平台盛行，無奈宣布要結束營業了。

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據了解，新復珍戲院放映廳曾經過大規模的改善與更新，過去以放國片為主，後來轉型為改放二輪電影，是許多新竹地區年輕人及大學生喜愛的二輪電影院。如今要結束營業，也讓許多年輕人歎找不到高CP值的二輪電影院了。

新竹又一時代的眼淚吹熄燈號！新復珍戲院宣佈將在2月13日情人節前結束營業。（記者洪美秀攝）

新復珍戲院原為放映國片為主，後因大環境不景氣，1999年開始轉為放映二輪影片為主。由於國片市場太小，目前所選映的影片涵蓋美商八大公司，並以放映文藝片為主，也有不少熱門二輪電影片。

新復珍戲院今天也在臉書公告結束營業訊息，並提醒手上尚有未使用完畢的「優惠套票」的顧客，可在最後營業日2月13日前，至戲院辦理退票，除會退還現金，也歡迎喜愛電影的民眾，在營業結束前再來觀賞一場電影，一同為這段美好的時光畫下句點。退票客服專線： 03-524-8285。

不少新竹人感歎從新大同飲食店即將結束營業，再到新復珍戲院結束營業，整個新竹市舊城區只剩城隍廟周邊商圈及小吃，市區沒落情況相當嚴重。

新竹又一時代的眼淚吹熄燈號！新復珍戲院宣佈將在2月13日情人節前結束營業。（記者洪美秀攝）

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