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打造城市招牌香氣 新竹縣結合通路商推出香氛噴霧

2025/01/10 14:17

新竹縣今天結合通路商，推出專屬的「茶金歲月城市香氛噴霧」。（記者黃美珠攝）新竹縣今天結合通路商，推出專屬的「茶金歲月城市香氛噴霧」。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕另類行銷新竹縣，縣長楊文科今天結合通路商，共同上架1款名為「茶金歲月城市香氛噴霧」，打造獨屬新竹縣的招牌城市香氣，即日起在屈臣氏全國520家連鎖藥妝實體門市和電商平台都可以買得到。

新竹縣長楊文科（左2）跟屈臣氏行銷部總監徐安利（右2）共同替專屬新竹縣的「茶金歲月城市香氛噴霧」掲綵。（記者黃美珠攝）新竹縣長楊文科（左2）跟屈臣氏行銷部總監徐安利（右2）共同替專屬新竹縣的「茶金歲月城市香氛噴霧」掲綵。（記者黃美珠攝）

楊文科說，這款聯名香氛是由財團法人新竹縣文化基金會的「日日當好」品牌跟「好馨晴綠生活」所攜手合作推出。

新竹縣長楊文科開心介紹縣內自創的「日日當好」文創品牌，跟「好馨晴綠生活」一起推出聯名香氛噴霧，透過屈臣氏全國實體店面和電商平台，置入行銷新竹縣。（記者黃美珠攝）新竹縣長楊文科開心介紹縣內自創的「日日當好」文創品牌，跟「好馨晴綠生活」一起推出聯名香氛噴霧，透過屈臣氏全國實體店面和電商平台，置入行銷新竹縣。（記者黃美珠攝）

這款精油用峨眉鄉赤柯山的苦茶油為基底，添加了檜木、芳樟、薰衣草等天然植物所萃取的香氣，散發木質調的主氣味卻也帶有淡淡的清新葉片香氣，包裝用材也採日本再生源綠能卡，整體是永續價值的商品。

新竹縣政府除了透過旅遊活動，也透過圖中的香氛噴霧，打造專屬的城市氣味來置入行銷新竹縣。（記者黃美珠攝）新竹縣政府除了透過旅遊活動，也透過圖中的香氛噴霧，打造專屬的城市氣味來置入行銷新竹縣。（記者黃美珠攝）

楊文科說，新竹縣內知名的森林步道超過65條，近年縣府不斷推出相關的步道「森」遊活動，再加上竹東地區過去林業發達，也確實吸引不少遊客前來體驗、認識新竹縣。

這次用聯名香氛噴霧打造新竹縣的獨屬香氣，結合通路商屈臣氏在全國各地布建新竹縣的「綠金」產業發展，希望透過香氣的傳遞，讓更多人想實際走訪新竹縣。

此外，縣府地下室的統一超商，也即將有新竹縣專屬品牌「日日當好」設櫃，相關的系列產品也能在這間超商買得到。

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